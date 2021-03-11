Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Дании приостановлена вакцинация от Covid-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Решение властей принято в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок и других побочных эффектах, сообщает РИА "Новости".

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Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов". В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаях до сих пор не доказана.

"Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от Covid-19 от AstraZeneca", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, вакцинация этим препаратом приостанавливается в стране на две недели.

Директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем подчеркнул, что решение далось непросто, поскольку Дания проводит крупнейшую и важнейшую в истории страны кампанию по вакцинации и нуждается в вакцинах.

"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", — приводит слова Брострема РИА "Новости".

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

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