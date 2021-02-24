Дания смягчит некоторые антикоронавирусные ограничения с 1 марта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Дании с 1 марта откроются магазины площадью менее 5 тыс. квадратных метров и школы в некоторых частях страны, сообщают в среду европейские СМИ.

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Магазины, площадь которых - больше 5 тыс. кв. метров, пока останутся закрытыми.

Школьники, которые вернутся к учебе в традиционном режиме в начале марта, должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, как минимум два раза в неделю. На улице люди смогут собираться группами до 25 человек. В правительстве Дании не исключают роста заражений после ослабления ограничений, но считают этот риск "просчитанным".

Всего в стране с начала пандемии выявили более 209 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 2,3 тыс. человек. В последнее время более половины случаев инфицирования, выявляемых в этой стране, произошли от нового штамма COVID-19, распространившегося в начале года в Европе.

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Интерфакс

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