Дания сообщает об опасной утечке газа в Балтийском море недалеко от "Северного потока-2"

Агентство морского сообщения Дании в понедельник, 26 сентября, сообщило об опасной утечке газа в Балтийском море неподалеку от неактивного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), в котором было обнаружено необъяснимое падение давления.

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Утечка, произошедшая недалеко от датского острова Борнхольм, опасна для морского судоходства, и судоходство запрещено в пределах пяти морских миль от места разлива, говорится в заявлении агентства для судов.

Власти Германии сообщили о необъяснимом падении давления в трубопроводе, но оператор "Северного потока — 2" заявил, что давление упало за ночь в понедельник и могло быть вызвано утечкой.

"Возможно, произошла утечка. Трубопровод никогда не использовался, только подготовлен к технической эксплуатации и поэтому заполнен газом", — сказал пресс-секретарь "Северного потока — 2".

Трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря, должен был позволить Германии удвоить поставки природного газа из России, но Берлин приостановил проект "Северный поток — 2" незадолго до того, как Россия вторглась в Украину.