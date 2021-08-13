Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?

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С 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989-го Берлинская стена разделяла город на две части: Западный и Восточный Берлин. Она стала самым знаменитым символом холодной войны.

Берлин до 1961 года — последняя "лазейка" на Запад

До возведения Берлинской стены граница между западной и восточной частью города была открыта, предоставляя гражданам ГДР шанс на беспрепятственный выезд из страны. Между 1949 и 1961 годами этой возможностью воспользовалось более двух с половиной миллионов человек. Массовые выезды называли "голосованием ногами": уезжая, граждане ГДР высказывались против существующего социалистического режима. Часто страну оставляли молодые специалисты, что отрицательно сказывалось не только на демографии, но и на экономике восточногерманского государства.

Руководство социалистического лагеря приняло решение о возведении Берлинской стены на фоне обострения конфликта между двумя военно-политическими блоками: НАТО и странами Варшавского договора. Историки называют это событие "вторым рождением" ГДР: полностью отгородившись от Запада, страна решила сосредоточиться на идеологической компоненте и построении "реально существующего социализма".

Берлинская стена

Непосредственное начало строительства Берлинской стены в августе 1961 года до сих пор остается событием, не все обстоятельства которого ясны на все 100 процентов. Немецкий историк Мартин Забров (Martin Sabrow) считает, что на ситуацию повлияли как различные послевоенные обстоятельства, так и вполне определенные личности. "Руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht) был гораздо сильнее Хрущева заинтересован в том, чтобы прекратить отток людей, — уверен Забров. — Хрущев верил в утопию, считая, что социализм восторжествует в Берлине безо всяких стен и границ. Он действительно был убежден в превосходстве советской системы. Ульбрихт понимал, что ситуация ухудшается с каждым днем, и начал бомбардировать советское руководство письмами и разговорами о блокаде. Он считал Стену необходимой мерой на пути спасения ГДР".

Попытки бежать и жертвы Берлинской стены

Возведение Стены началось ночью 13 августа. Ее общая длина составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города, разделяя иногда одну улицу на две части. 155 километров колючей проволоки, бетонная стена высотой в 3,6 метра и 302 наблюдательные вышки остановили массовую эмиграцию в ФРГ. Однако попытки побегов были и потом. Для дестяков граждан ГДР они закончились трагедией.

18-летний Петер Фехтер был убит пограничниками ГДР при попытке перебраться через Берлинскую стену. Около часа он истекал кровью возле стены, пока не был увезен пограничниками. Скончался от потери крови.

В 1962 году 18-летний Петер Фехтер был убит пограничниками ГДР при попытке перебраться через Берлинскую стену. Около часа он истекал кровью, пока не был увезен пограничниками. Скончался от потери крови.

До 1989 года побег на Запад, который требовал тщательной подготовки и был связан с риском для жизни, удался нескольким тысячам человек. По мере ужесточения пограничного контроля фантазия беглецов становилась все более изощренной: они прятались в специально встроенные в автомобили тайники, музыкальные колонки, пересекали границу на воздушных шарах и самодельных дельтопланах. Одним из самых известных побегов стал массовый исход по самостоятельно прорытому туннелю длиной в 140 метров. За два вечера в 1964 году 57 человек перебрались по нему на территорию Западного Берлина.

Первой жертвой Берлинской стены стала женщина, выпрыгнувшая 22 августа 1961 года из окна восточногерманского дома. Она хотела попасть на другую сторону улицы, относящуюся к западной части города, но разбилась насмерть. Через два дня после этого, 24 августа 1961 года, пограничниками ГДР возле Стены впервые был застрелен гражданин ГДР, пытавшийся бежать на Запад: его имя — Гюнтер Литфин.

"Кусочек истории" из Берлина

После открытия границы между Западным и Восточным Берлином Стену в буквальном смысле начали разбирать по кускам. Ее обломки стали излюбленными сувениром. А некоторые особые любители современной истории вывозили даже целые блоки…

Сегодня оставшиеся участки стены являются излюбленным местом паломничества гостей города. Бетонные блоки, разделявшие некогда два государства, считаются историческим памятником и находятся под охраной государства