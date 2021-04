Давка на празднике в Израиле: десятки погибших и раненых

Десятки человек погибли и более сотни пострадали в результате давки, возникшей на массовом религиозном празднике на севере Израиля.

Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек — главным образом, ультраортодоксальные иудеи.

По сведениям агентства АФП, ссылающегося на израильские медслужбы, погибли не менее 38 человек, более 100 получили травмы.

В то же время, по сведениям газеты Jerusalem Post, жертвами трагедии стали 44 человека.

По информации медицинской службы "Маген Давид Адом" (MDA), 36 человек получили легкие ранения, трое — ранения средней тяжести, 10 — критические. В службе заявили о десятках погибших.

"MDA борется за жизни десятков пострадавших, и мы не сдадимся, пока не будет эвакуирован последний пострадавший", — сообшает служба на своей странице в "Твиттере".

Изначально СМИ сообщали об обрушении трибуны, после которого началась давка. На видеокадрах с места события видны лежащие на земле длинные ряды мешков с телами. На месте работают парамедики и спасатели, привлечены солдаты ЦАХАЛ.

Наиболее тяжело пострадавших эвакуируют вертолетами.

По сообщениям с места событий, многие присутствующие отчаянно пытаются дозвониться до своих близких, однако мобильные сети работают со значительными перебоями.



Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой".

Праздник, на который собрались десятки тысяч человек, проводился несмотря на антивирусные ограничения.

🇮🇱🚨 — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv