Давка на празднике в Израиле: десятки погибших и раненых
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Десятки человек погибли и более сотни пострадали в результате давки, возникшей на массовом религиозном празднике на севере Израиля.

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Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек — главным образом, ультраортодоксальные иудеи.

По сведениям агентства АФП, ссылающегося на израильские медслужбы, погибли не менее 38 человек, более 100 получили травмы.

В то же время, по сведениям газеты Jerusalem Post, жертвами трагедии стали 44 человека.

По информации медицинской службы "Маген Давид Адом" (MDA), 36 человек получили легкие ранения, трое — ранения средней тяжести, 10 — критические. В службе заявили о десятках погибших.

"MDA борется за жизни десятков пострадавших, и мы не сдадимся, пока не будет эвакуирован последний пострадавший", — сообшает служба на своей странице в "Твиттере".

Изначально СМИ сообщали об обрушении трибуны, после которого началась давка. На видеокадрах с места события видны лежащие на земле длинные ряды мешков с телами. На месте работают парамедики и спасатели, привлечены солдаты ЦАХАЛ.

Наиболее тяжело пострадавших эвакуируют вертолетами.

По сообщениям с места событий, многие присутствующие отчаянно пытаются дозвониться до своих близких, однако мобильные сети работают со значительными перебоями.


Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой".

Праздник, на который собрались десятки тысяч человек, проводился несмотря на антивирусные ограничения.


Это крупнейшее массовое мероприятие в стране с тех пор, как в Израиле были отменены карантинные ограничения.

В прошлом году Лаг ба-Омер отменили, но сейчас, благодаря успешной программе вакцинации, заражаемость в стране упала, и праздник решили провести.

Праздник проводится ежегодно у места захоронения рабби Шимона бар Иохая — одного из виднейших еврейских законоучителей, жившего во II в. нашей эры. Согласно традиции он считается основоположником каббалистического учения.

Праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров, песнопениями и танцами.

Газета Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов, что в четверг вечером на месте праздника присутствовали порядка 100 тыс. человек, несмотря на введенный властями лимит в 10 тыс. участников.

В пятницу к горе Мерон должны были прибыть еще больше верующих.

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