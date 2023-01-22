de facto: Вертолет попавшего под санкции Авена продан в Латвии с аукциона

Осенью с аукциона за неуплату налогов был продан вертолет, частично принадлежащий российским бизнесменам Петру Авену и Юрию Шеффлеру, сообщает передача de facto в эфире Латвийского ТВ. Отмечается, что вертолет продан за неналичные деньги, его текущее местонахождение определить невозможно.

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Учитывая, что гражданин Латвии банкир Петр Авен ранее был включен в санкционный список Евросоюза, Агентство гражданской авиации не допустило к полетам вертолет Bell 429. С момента введения санкций летательный аппарат стоял на территории Рижского аэропорта.

В свое время вертолет, купленный за 7,5 млн долларов, находился в совместном владении Авена с предпринимателем Юрием Шеффлером через компанию Country Heli. С начала войны в Украине у компании накопился налоговый долг в размере 75 тысяч евро. Служба государственных доходов (СГД) решила вернуть деньги. Поэтому осенью 2022 года вертолет был продан с аукциона.

Объявление о продаже вертолета с аукциона сейчас не является общедоступным — его удалили из аукционной базы судебных приставов. Поэтому теперь подробности аукциона, в том числе стартовая цена за Bell 429, недоступны.

На одном из форумов любителей авиации отмечается, что стоимость одного часа полета на таком вертолете составляет 2500-3000 евро, а годовой бюджет обслуживания - порядка 100–250 тысяч евро.

Судебный пристав и налоговая служба не раскрывают, чем закончились торги, ссылаясь на защиту данных.

"Мы можем подтвердить, что СГД передала дело SIA "Country Heli" на взыскание, а судебный пристав-исполнитель организовал аукцион имущества... Статус лица, находящегося под санкциями, не освобождает СГД от обязанности соблюдать конфиденциальность", - сообщили в Службе госдоходов.

Совет присяжных судебных приставов отмечает, что судебный пристав Элина Баласаньяна просила у должника разрешения на раскрытие информации об аукционе, но получила отказ.

"Закон о санкциях допускает взыскание имущества лица, находящегося под санкциями, для покрытия его долгов. Средства, вырученные от продажи имущества подсанкционного лица, направляются на погашение долгов. Остаток денежных средств подсанкционному лицу не выплачивается, а замораживается на депозитном счете судебного пристава в Государственном казначействе", - сообщила Баласаньяна.

Поэтому вопросы о том, кому и за сколько был продан вертолет Авена и Шеффлера стоимостью несколько миллионов евро, а также где он теперь находится, остаются открытыми.

Агентство гражданской авиации также подтвердило, что самолет, принадлежащий попавшему под санкции российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, все еще находится в Латвии.

ЕС арестовал в общей сложности активы 1386 человек и 171 учреждения РФ за подрыв украинской государственности. В настоящее время эти средства не используются для возмещения ущерба, нанесенного Украине, но в ЕС ищут решения этого вопроса.