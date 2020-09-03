Дело Навального: немецкий политик призвал к пересмотру отношений с Россией

Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген назвал строительство "Северного потока - 2" поощрением политики Путина. Европе нужно дать жесткий ответ на отравление Навального, считает политик.

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Завершение строительства газопровода "Северный поток -2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики Владимира Путина. Об этом в среду, 2 сентября, в интервью телеканалу ARD заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил он, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок". По словам Рёттгена, ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа. "В пересмотре нуждается буквально все", - подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Норберт Рёттген - кандидат на пост главы Христианско-демократического Союза, который много лет возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - заявила глава немецкого правительства.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, который в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Эксперты бундесвера выявили следы химического вещества группы "Новичок", причем их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.