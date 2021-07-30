Дело о сбитом “боинге”: работает ли нидерландский блогер на ГРУ?

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского блогера Макса ван дер Верффа, сообщает euronews.com. Ранее сайт опубликовал расследование, в котором утверждается, что нидерландец сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение ложной информации о сбитом над Донбассом боинге.

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Ранее ван дер Верфф написал в своем "твиттере": “Я подаю в суд на российского партнера Bellingcat Доброхотова. Он утверждает, что мне платит ГРУ. Грязная ложь”.

I sue Bellingcat's Russian partner Dobrokhtov because he claims I am paid by the GRU. A filthy lie. And deleting his tweet will not help him. https://t.co/zLgj6rwpDe pic.twitter.com/ikUYjhM6Vr — Макс ван дер Верфф (@MaxvanderWerff) July 28, 2021

"Мы видели предыдущие обыски. Почему-то вдруг так совпало, что все наши журналисты-расследователи внезапно стали преступниками именно в последнее время, в последние месяцы. Это же вряд ли совпадение? Да, я думаю, что это такая идет кампания. Многие говорят, что она связана с выборами. Я думаю, что она никак не связана с выборами, потому что выборов никаких нет. Просто по очереди приходят то за одними, то за другими. Сейчас пришли за журналистами-расследователями. Видимо, пока не додавят, не успокоятся", - отметил журналист-расследователь Роман Доброхотов.

23 июля Минюст России сообщил, что включил The Insider в реестр СМИ-иноагентов. В список попали и несколько российских журналистов.

По мнению журналиста Андрея Мальгина, дело против Доброхотова - это “лучшее доказательство того, что этот нидерландский журналист действительно сотрудничает с российской разведкой”.

Лучшее доказателььство того, что этот нидерландский журналист действительно сотрудничает с российской разведкой. https://t.co/PZNjQGFOoN — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) July 28, 2021

С ним согласен и его западный коллега журналист-расследователь Кристо Грозев. “Вот иск, поданный Сталиной Гуревич, адвокатом нидерландского дезинформатора, связанного с ГРУ. Иронично, что Доброхотов обвиняется в клевете на "офицеров ГРУ и Макса ван дер Верффа", и все это в одном предложении”, - написал он.

Сам ван дер Верфф признался, что на родине столкнулся с “критикой СМИ” и “нападками со стороны политиков” и размышляет о том, чтобы попросить в России убежище.

Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк тоже вступился за соотечественника. “Какая мерзость опять от нидерландской газеты НРК. Макс ван дер Верфф вовсе не "доносил" на российского журналиста Романа Доброхотова. Он подал на него в суд за клевету. И по праву. Роман ложно обвинил Макса в получении денег от российского шпиона”, - написал он в "твиттере".