Дело о сбитом “боинге”: работает ли нидерландский блогер на ГРУ?

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского блогера Макса ван дер Верффа, сообщает euronews.com. Ранее сайт опубликовал расследование, в котором утверждается, что нидерландец сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение ложной информации о сбитом над Донбассом боинге.

Ранее ван дер Верфф написал в своем "твиттере": “Я подаю в суд на российского партнера Bellingcat Доброхотова. Он утверждает, что мне платит ГРУ. Грязная ложь”.

I sue Bellingcat's Russian partner Dobrokhtov because he claims I am paid by the GRU. A filthy lie. And deleting his tweet will not help him. https://t.co/zLgj6rwpDe pic.twitter.com/ikUYjhM6Vr