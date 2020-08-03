Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Дело двух старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины — будет рассматривать суд присяжных. В Московском городском суде 31 августа начнется отбор присяжных заседателей, сообщил в понедельник, 3 августа, в интервью ТАСС Алексей Липцер, один из адвокатов обвиняемых в убийстве отца девушек.

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Процесс в отношении их младшей сестры Марии Хачатурян, признанной на момент совершения убийства невменяемой, будет рассматриваться в Бутырском суде Москвы с 10 августа в закрытом режиме, сообщается далее.

Одновременно Мосгорсуд отказался возвращать в прокуратуру дело сестер Хачатурян, а также передавать в Бутырский суд дело в отношении старших из них. Он также продлил меру пресечения в виде запрета на пользование интернетом, общение друг с другом, участниками процесса и СМИ и ввел запрет на участие в публичных массовых мероприятиях.

Дело сестер Хачатурян

В мае Следственный комитет (СК) России завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать их действия в необходимую самооборону, как того требовала генеральная прокуратура.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, Михаила Хачатуряна, который в течение нескольких лет насиловал их и издевался над ними. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию и признали свою вину. На момент совершения убийства им было 17, 18 и 19 лет соответственно.

Адвокаты девушек настаивают на том, что действия сестер являлись необходимой самообороной, требуя прекратить их уголовное преследование. Обвинение же уверено, что преступление подпадает под уголовную статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору. Дело сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс и привело к усилению внимания к теме домашнего насилия.