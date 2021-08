"Дело Тимановской": МОК лишил аккредитации двух белорусских тренеров

На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую минские власти пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) 6 августа отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Указано, что такое решение в качестве временной меры было принято "ради благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио". Обоих тренеров выслали из олимпийской деревни с возможностью выступить позже с объяснением. Об этом сообщается на странице МОК в соцсети Twitter.

The two coaches were requested to leave the Olympic Village immediately and have done so. They will be offered an opportunity to be heard. #Tokyo2020 #Olympics /3 END