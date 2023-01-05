Дело "Весны": в Минске начали судить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и его коллег

В Беларуси начали рассматривать дело правозащитного центра "Весна". Его лидеров обвиняют в "контрабанде организованной группой" и "финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста. Среди подсудимых — основатель "Весны", нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

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Беляцкий, а также его коллеги-правозащитники Валентин Стефанович и Владимир Лобкович находятся под стражей с середины июля 2021 года, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Еще один обвиняемый по делу Дмитрий Соловьев избежал ареста, покинув страну.

Согласно обвинению, оглашенному в суде, Беляцкий с другими обвиняемыми и неустановленными лицами перемещал через таможенную границу ЕС в Беларусь суммы денег, превышающие разрешенные, без деклараций. По словам прокурора, группа незаконно перемещала деньги в целях их использования в "преступных целях" и получения вознаграждения.

При этом, как указывают представители правозащитного центра "Мемориал" (признан властями России "иноагентом" и ликвидирован) прокурор не уточнил, какие именно "преступления" с помощью этих денег совершались и за что правозащитники получали "вознаграждение".

Беляцкий публично не комментировал обвинения, а его защитнику запрещено разглашать материалы, сообщает агентство Рейтер.

На суде также стало известно, что Беляцкому, в отличие от других обвиняемых по тому же делу, вменяют только неуплату налогов. Согласно версии обвинения, Беляцкий с коллегами руководили "Весной" после ликвидации организации Верховным судом в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую, сообщает Интерфакс.

По материалам дела, правозащитники также "умышленно осуществили подготовку граждан" для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также "финансирование и материальное обеспечение таких акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности". В частности, речь идет об оплате штрафов задержанных и оплате услуг адвокатов для арестованных участников акций.

О возбуждении уголовного дела в отношении правозащитного центра "Весна" стало известно весной 2021 года после беспрецедентных акций протеста в Беларуси и последовавших за ними массовых репрессий.

После того как победителем президентских выборов в стране в августе 2020 года был объявлен Александр Лукашенко, тысячи людей вышли на акции протеста. На протяжении месяцев демонстрации проходили каждые выходные. Власти отреагировали арестами и репрессиями в отношении не только участников протестов, но также журналистов, адвокатов и правозащитников.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" все это время вел списки задержанных во время демонстраций, помогал арестованным и документировал нарушения прав человека силовиками. Там расценили уголовное дело как "очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране".

Правозащитный центр "Весна" был основан Алесем Беляцким в 1996 году. В 2011 году Беляцкий был осужден по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое международные правозащитные организации сочли безосновательным и политически мотивированным. Его освободили в 2014 году.

Сейчас Беляцкому также присвоен статус политзаключенного. В декабре в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, которую Беляцкий получил вместе с украинским "Центром гражданских свобод" и российским правозащитным обществом "Мемориал". Вместо него на церемонию в Осло приехала его жена Наталья Пинчук.