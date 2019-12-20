Демократы отказываются передавать дело об импичменте в Сенат. Что происходит?

Процесс импичмента президента Трампа остановился, едва успев начаться. Демократы отказываются передать в Сенат уже утвержденные статьи обвинений против главы Белого дома, а без этого сенаторы не могут начать слушания по отстранению президента США от власти.

Сам Дональд Трамп продолжает настаивать на проведении быстрого суда. "Я хочу немедленного процесса!" - написал Трамп в “Твиттере".

Уже на следующий день после голосования в конгрессе, утвердившего две статьи обвинений против Трампа, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вновь заявила, что не собирается передавать эти статьи в Сенат до тех пор, пока сенаторы не утвердят правила проведения судебного процесса.

Это решение, поддержанное лидерами демократов в конгрессе, уже вызвало патовую ситуацию в Вашингтоне.

Сам президент Трамп и его сторонники на Капитолийском холме настаивают на немедленном начале процесса, утверждая, что в ходе заседания, напоминающего судебные слушания, глава Белого дома будет оправдан, а все обвинения против него признаны несостоятельными.

Но для этого демократы в Палате представителей должны официально передать в Сенат утвержденные ими статьи обвинений. Делать это в ближайшее время оппоненты Трампа явно не собираются.

Выступая в четверг в эфире телекомпании CNN, конгрессмен Джеймс Клайберн, считающийся одним из лидеров демократического большинства в конгрессе, заявил, что его соратники по партии готовы удерживать эти документы сколь угодно долго.

"Будет полным сумасшествием передать их, зная, что они там устроят настоящее шоу вместо суда", - объяснил он.

Почему демократы не передают обвинения в Cенат?

Конституция США предоставляет конгрессу право объявить об импичменте президента, утвердив выдвинутые против него обвинения в "совершении серьезных преступлений и правонарушений”.

При этом право отстранить президента от власти делегировано Сенату после судебного рассмотрения, которым руководит глава Верховного суда США. Сейчас эту должность занимает Джон Робертс.

В конце прошлой недели лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что не собирается оставаться "беспристрастным присяжным" и намерен координировать свои действия в ходе слушаний с юристами Белого дома.

Выступая в минувший четверг, он назвал решение об импичменте президента несправедливым, добавив, что расследование, проведенное демократами в отношении Дональда Трампа, было поспешным и самым несправедливым в современной истории.

В ответ спикер Конгресса Нэнси Пелоси объявила, что не считает справедливой ситуацию, когда член жюри присяжных признает, что он будет действовать вместе с адвокатами обвиняемого.

Поэтому она не видит причин для немедленной передачи статей обвинения против президента в Сенат.

Зачем нужна процедура передачи обвинений?

Согласно конституции, Сенат имеет право начать судебные слушания только после того, как статьи обвинения, утвержденные конгрессом, будут переданы специальными уполномоченными - менеджерами по импичменту, которых должна выбрать Палата представителей.

Они также обязаны выполнять роль представителей обвинения на слушаниях.

В специальных разъяснениях, подготовленных Службой исследований конгресса, уточняется, что менеджеры должны зачитать в зале заседаний Сената резолюцию о своем назначении, а также резолюцию, утверждающую статьи обвинения.

Эта церемония служит официальным стартом судебного процесса.

Никто, кроме менеджеров, не имеет права передать в Сенат статьи обвинений. В конце этой недели Конгресс уходит на рождественские каникулы, так и не назначив своих представителей.

Это означает, что начало слушаний по импичменту Дональда Трампа откладывается как минимум до января следующего года.

Чего добиваются демократы?

Комментируя голосование по импичменту в серии сообщений в "Твиттере", президент Дональд Трамп постоянно повторял, что требует немедленного рассмотрения обвинений в свой адрес в Сенате.

"Причина, по которой демократы не хотят передать в Сенат статьи обвинений, заключается в том, что они не хотят, чтобы коррумпированный политик Адам "Вертлявый" Шифф (глава комитета по разведке конгресса - Би-би-си) выступал под присягой, а также не хотят, чтобы выступали информатор, пропавший второй информатор и семья Байденов!" - написал глава Белого дома в "Твиттере" вечером в четверг.

Лидеры республиканцев в Сенате не особенно скрывают, что собираются полностью оправдать Дональда Трампа в ходе судебных слушаний.

Согласно Конституции, правила проведения процесса устанавливают сенаторы. В начале недели глава республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что не видит необходимости в вызове свидетелей и что слушания можно провести максимально быстро.

Чтобы отстранить президента США от власти, нужны голоса двух третей сенаторов.

Но пока у демократов в верхней палате лишь 47 представителей из 100, и даже самые ярые сторонники импичмента сомневаются, что их позицию поддержат 20 сенаторов-республиканцев.

Тем не менее, демократы настаивают на проведении полноценного судебного процесса - с вызовом свидетелей, запросом документов у федеральных агентств и публичными слушаниями.

По словам спикера конгресса Нэнси Пелоси, только такой процесс позволит американским избирателям "получить всю необходимую информацию о преступлениях, совершенных президентом США”.

Почему демократы выбрали такую тактику?

Одним из авторов тактики, выбранной демократами, считается профессор права Гарвардского университета Лоренс Трайб.

В своей статье под названием "Не позволяйте Митчу Макконнеллу провести потемкинский суд по импичменту", опубликованной газетой Washington Post, он заявил, что ни один из существующих в США законов не обязывает демократов немедленно передать статьи обвинений в Сенат.

Более того, по мнению юриста, такое решение позволит лидерам республиканцев не настоящий суд, а его подобие, в котором решения будут принимать сам президент и его адвокаты.

В минувший четверг позицию Гарвардского профессора публично поддержала спикер конгресса.

По словам Нэнси Пелоси, она будет готова передать сенаторам все необходимые документы только после того, как убедится, что Сенат проведет полноценное судебное разбирательство.

Насколько законны действия демократов?

Юристы в США пока не смогли прийти к единому мнению, обсуждая тактику демократов.

"Конституция не дает однозначного ответа на вопрос, может ли конгресс отказаться передавать в Сенат статьи обвинения", - пояснил приглашенный профессор школы права университета Джорджтаун Джошуа Гелтзер.

По его мнению, Палата представителей имеет право объявить об импичменте президента, не делая при этом следующий шаг и не настаивая на проведении судебного процесса по отстранению президента от власти.

Преподаватель школы права Колумбийского университета Ричард Фролик, в свою очередь, уверен, что отказ демократов передать рассмотрение импичмента в Сенат будет означать победу президента США.

"В этом случае процесс не будет завершен, и это позволит главе Белого дома заявить, что у его оппонентов не нашлось весомых аргументов для отстранения его от власти", - считает он.

Похоже, это мнение разделяет и Дональд Трамп.

"Сенат должен назначить время и место для судебного заседания, - написал он в одном из твитов. - Если бездельники-демократы от большого ума решат, что не будут в нем участвовать, то они по определению проиграют!"