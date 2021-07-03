Демократы выбирают будущего мэра Нью-Йорка. Но их подвела новая система голосования

В Нью-Йорке уже больше недели не могут определить, кто именно станет кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах мэра. Причиной стало так называемое рейтинговое голосование — новая система подсчета голосов, впервые опробованная в крупнейшем городе США.

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В середине этой недели избирательная комиссия Нью-Йорка опубликовала очередной, уже четвертый по счету, отчет о голосовании на состоявшихся больше недели назад городских праймериз. Спустя несколько часов эти данные опять признали недействительными: представители комиссии объявили, что накануне вновь допустили ошибку в подсчете голосов.

В итоговые результаты попали 135 тыс. так называемых тестовых бюллетеней. С их помощью чиновники собирались проверить новую систему голосования, и эти бюллетени вообще не должны были учитываться.

"Допущенная ошибка в опубликованных результатах рейтингового голосования является недопустимой, мы приносим свои извинения избирателям и кандидатам", — говорится в пресс-релизе комиссии.

Извинения, впрочем, не помешали лидеру избирательной гонки демократов, бывшему президенту района Бруклин Эрику Адамсу подать судебный иск, потребовав вообще лишить членов избирательной комиссии права подсчитывать голоса.

"Мы обращаемся в суд для того, чтобы защитить свои права на честный избирательный процесс и если это необходимо, привлечь судью к процессу подсчета голосов", — заявил Адамс в судебном иске, добавив, что уже попросил своих конкурентов по предвыборной гонке поддержать его ходатайство.

Ситуацию в Нью-Йорке немедленно прокомментировал и бывший президент Дональд Трамп, раскритиковавший новую систему подсчета голосов и предложивший избирателям вернуться к давно проверенной привычной схеме.

"Они должны закончить все это и начать процесс заново, старомодным способом, когда мы получали точные и осмысленные результаты", — заявил Трамп.

Почему праймериз демократов так важны?



В ноябре в Нью-Йорке должны пройти выборы мэра города. Действующий градоначальник Билл де Блазио проработал на своем посту три срока, и, согласно закону, больше не имеет права выставлять свою кандидатуру.

Еще в середине мая о готовности вступить в борьбу за кресло главы города объявили 13 представителей Демократической партии, два претендента-республиканца, пять независимых кандидатов и двое выдвиженцев от Либертарианской партии и Консервативной партии штата Нью-Йорк. Еще одно место в бюллетене зарезервировано за представителем Партии работающих семей, но эта организация пока не определилась со своим кандидатом.

При этом основное внимание прессы и жителей Нью-Йорка привлекают только праймериз Демпартии. В последние годы город неизменно голосует за демократов на федеральном и местном уровне, и, как считают эксперты, у представителей других партий серьезных шансов на предстоящих выборах просто нет.

"В обозримом будущем только демократы будут определять, кто будет управлять городом, и решать, какие проблемы являются главными для жителей", — заметил Русской службе Би-би-си сотрудник консалтинговой компании Prime New York Джерри Скарник.

По официальным данным, демократы действительно располагают в Нью-Йорке абсолютным большинством. Согласно данным, опубликованным в конце февраля, в городе проживает 3,7 млн зарегистрированных демократов и 566 тыс. республиканцев. Еще 1,08 млн жителей Нью-Йорка относят себя к независимым избирателям.

Игра на вылет



Скандал с подсчетом голосов на нынешних праймериз члены городской избирательной комиссии называют "случайной ошибкой". Некоторые члены городского совета, в свою очередь, уверены, что причиной стала новая рейтинговая избирательная система, впервые опробованная в Нью-Йорке.

В 2019 году жители города проголосовали за изменение закона Нью-Йорка о выборах, включив в него новую статью, предоставляющую избирателям право самостоятельно выбирать до пяти кандидатов во время праймериз и специальных выборов мэра, президентов районов и городского совета.

Рейтинговое голосование предполагает, что избиратели включают в бюллетень пять имен претендентов, расставляя их по местам согласно собственным предпочтениям.

Побеждает кандидат, сумевший набрать 50% голосов плюс один голос. Если этого не происходит, то начинается игра на вылет.

Претендент, занявший последнее место, выбывает из гонки, а отданные ему голоса переходят кандидату, занявшему второе место в списке (следующее после лидера).

После этого проводится новый подсчет голосов, который может продолжаться до тех пор, пока кто-то из претендентов наконец-то не наберет заветные 50% голосов.

Эта система с 2004 года применяется в некоторых районах Сан-Франциско. В США ее одобрили избиратели в штатах Мэн, Вермонт и в отдельных округах в Массачусетсе, Мэриленде, Мичигане и Миннесоте. На Аляске также поддержали введение этой системы, но пока не испытывали ее в ходе выборов.

Согласно последним подсчетам, в гонке в Нью-Йорке пока лидирует бывший президент района Бруклин Эрик Адамс. Второе место с отрывом всего в 14755 голосов занимает бывший директор городского санитарного департамента Кэтрин Гарсия.

При этом до сих пор не подсчитаны голоса 125 тысяч жителей Нью-Йорка, отправивших бюллетени по почте, а сами претенденты уже сделали заявления о том, что не верят в то, что члены городской избирательной комиссии знают, как проводить голосование по новым правилам.

По утверждению наблюдателей подавляющему большинству жителей Нью-Йорка система рейтингового голосования нравится. На прошлой неделе неправительственная организация Common Cause New York опубликовала результат собственного социологического опроса, утверждая, что ее одобрили 75% избирателей в городе.

"Рейтинговое голосование только укрепит нашу демократию, предоставив избирателям больший выбор и возможность активнее участвовать в избирательном процессе, — уверена сотрудница Common Cause New York Сюзан Лернер. — А скандалы, с которыми мы сейчас столкнулись, связаны не с системой голосования, а только с тем, как избирательная комиссия умеет проводить выборы в городе".