"День, когда меня убивали, а я почему-то не убился". Навальный — о второй годовщине своего отравления

В соцсетях политика Алексея Навального 20 августа от его имени был опубликован пост, посвященный второй годовщине его отравления, сообщает Meduza.

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"Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился", — отметил Навальный.

Навальный напомнил, что до сих пор по факту отравления не было возбуждено уголовного дела, хотя еще в декабре 2020 года было опубликовано расследование, установившее личности почти всех отравителей. "Никто из группы эфэсбэшников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева — незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили", — отметил политик.

Навальный также выразил мнение, что Кремль "поймал такую огорчуху" из-за неудачного отравления, что его посадили "сначала на 3,5 года, а потом и на девять лет".