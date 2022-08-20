"День, когда меня убивали, а я почему-то не убился". Навальный — о второй годовщине своего отравления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В соцсетях политика Алексея Навального 20 августа от его имени был опубликован пост, посвященный второй годовщине его отравления, сообщает Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился", — отметил Навальный.

Навальный напомнил, что до сих пор по факту отравления не было возбуждено уголовного дела, хотя еще в декабре 2020 года было опубликовано расследование, установившее личности почти всех отравителей. "Никто из группы эфэсбэшников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева — незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили", — отметил политик.

Навальный также выразил мнение, что Кремль "поймал такую огорчуху" из-за неудачного отравления, что его посадили "сначала на 3,5 года, а потом и на девять лет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
SEB RU
DELFI Brand Studio
Iedvesmai