Департамент здоровья: в Эстонии началась вторая волна Covid-19

Департамент здоровья Эстонии считает, что уже можно говорить о том, что в стране началась вторая волна заболеваемости Covid-19.

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"Незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту, и у нас большая вспышка", — заявила Postimees пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

Входящая в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер не спешит говорить о второй волне.

"Мы не знаем, утихнет ли эта вспышка или выйдет из-под контроля. Но по моей оценке, пока нет причин называть это второй волной", — сказала она.

Руководитель научного совета, профессор микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар подтвердила, что в Эстонии пока нет второй волны. "Это все еще первая волна. Вирус никуда не ушел", — считает Лутсар. По ее словам, это можно понять и по статистике, ведь почти каждый день появлялись новые зараженные, а дни, когда заболеваний не было вообще, были скорее исключениями.

"В конце прошлой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что причиной второй волны коронавируса в Европе может стать молодежь. Наш департамент здоровья также видит, что сейчас болезнь распространяют преимущественно молодые. Средний возраст заболевших в тартуском ночном клубе Vabank был 24 года. Но это лишь так называемый первый круг больных. Сегодня самый молодой больной, пострадавший от этой вспышки, моложе 10 лет, а самый старый — старше 70 лет", — уточнила Кингсепп.

Фишер подтвердила, что сейчас коронавирусом в Эстонии болеют молодые люди. "Можно ли назвать это волной? Преимущественно вирус распространяется среди молодых, а среди людей старше 50 лет было мало случаев", — сказала Фишер, добавив, что, если молодые не будут переносить вирус старшему поколению, нет особой причины волноваться. По ее словам, пока вирус распространяется от молодого к молодому человеку, резкого наплыва больных можно не ожидать.

По словам Лутсар, сейчас 15-18 процентов больных в Эстонии — в возрасте старше 50 лет, остальные — молодые.

"Если мы считаем, что человек младше 50 — это молодой человек, которым он и является, то большинство случаев зарегистрировано среди молодых", — сказала она.