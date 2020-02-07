Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

Депутат Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе, сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах. Позднее гибель Хайруллина подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Частный вертолет, на борту которого был депутат, разбился под Казанью в пятницу. МЧС подтверждает, что погиб один человек, но не приводит его имя. Помимо Хайруллина на борту были еще два человека, в том числе пилот. По имеющимся данным, они остались живы и были госпитализированы с различными травмами.

Ранее в пятницу представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила Интерфаксу, что вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс", упал в районе города Лаишево в Татарстане. По ее словам, на борту находились три человека.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что вертолет летел из населенного пункта Левашево в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района. В Росавиации заявили, что возможная причина крушения — плохие погодные условия.

Позже некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что речь может идти о личном вертолете Хайруллина и что сам депутат на момент крушения вертолета был на его борту. Впрочем, согласно декларации депутата личного вертолета у него не было.

Айрату Хайруллину было 49 лет. Он был депутатом Госдумы от Татарстана с 2003 года. Судя по сайту Госдумы, за 2019 год он выступил в парламенте 1 раз, за 2018 год — два раза.

В 2018 году его доход составил 159 млн рублей — таким образом Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана.

Депутат был совладельцем "Эдельвейс групп" и "Красный восток — Агро". Компания "Красный восток — Агро" была одним из спонсоров партии "Единая Россия". К примеру, в 2007 году она перечислила на счет "Единой России" 9 миллионов рублей.

В конце 2019 года помощница депутата Ирина Волостнова назвала семью Хайруллина одним из крупнейших инвесторов Татарстана.

В 2005 году Forbes включил Хайруллина в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России. Тогда он занял в рейтинге 46-место, его состояние на тот момент журнал оценил в 600 млн долларов.