Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европарламента

Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола, депутат от Мальты. До этого она занимала пост первого вице-председателя. Метсола получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании. 43-летняя Метсола стала самым молодым председателем законодательного органа ЕС и третьей женщиной на этом посту, пишет Euronews.

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Роберта Метсола, спикер Европарламента: "Первое, что я хочу сделать как спикер Европарламента, — это вспомнить о наследии Давида Сассоли. Он был борцом, он боролся за Европу, за нас, за этот парламент. Он верил в силу Европы и ее способность идти вперед по особому пути в этом мире"

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер в конце срока его полномочий. Процедура обеспечения преемственности уже была распланирована.

На пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата от разных политических партий.

Чем занимается председатель Европарламента?

На официальном сайте Европарламента изложены обязанности председателя Европарламента:

- председатель представляет Европейский парламент по отношению к внешнему миру и в его отношениях с другими институтами ЕС.

- председательствует на пленарных заседаниях парламента, на конференции председателей политических фракций и Бюро Парламента (включая 14 вице-председателей).

- представляет Парламент во всех юридических вопросах.

- наблюдает за работой Парламента и его учредительных органов, а также за прениями на пленарных заседаниях и следит за соблюдением Регламента Парламента.

- в начале каждого заседания Европейского совета председатель Европейского парламента излагает точку зрения Парламента и его мнение по поводу пунктов повестки дня и других тем.

- после того, как бюджет Европейского Союза был принят Парламентом, председатель подписывает его и тем самым приводит в действие. Председатель Европарламента и председатель Совета подписывают все законодательные акты, принятые в соответствии с обычной законодательной процедурой.

- председатель может, в соответствии с процедурой совместного принятия решений Европарламентом и Советом, председательствовать в согласительном комитете Европарламента и Совета. Совместно с действующим председателем Совета председатель Парламента подписывает все законодательные акты, принятые совместным решением.

- Когда проводится межправительственная конференция по реформе договоров, председатель принимает участие в заседаниях представителей правительства, которые организуются на уровне министров.