Депутатам от "Единой России" запретили выезжать из страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили выезжать из страны без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на имеющееся у редакции распоряжение, подписанное самим Васильевым.

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Как пишет портал "Радио Свобода", теперь, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки. В документе не говорится об ответственности депутатов за нарушение правила.

Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.

По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР", что привело к вооруженному вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.

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