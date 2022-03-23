Депутатам от "Единой России" запретили выезжать из страны

Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили выезжать из страны без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на имеющееся у редакции распоряжение, подписанное самим Васильевым.

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Как пишет портал "Радио Свобода", теперь, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки. В документе не говорится об ответственности депутатов за нарушение правила.

Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.

По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР", что привело к вооруженному вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.