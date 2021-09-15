Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию Сахарова
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Депутаты Европарламента (ЕП) из группы "Обновление Европы" выдвинули во вторник, 14 сентября, известного российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального кандидатом на получение Премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год.

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"Алексей Навальный борется за все то, за что выступает по всему миру Евросоюз — за демократию и верховенства права, правду и свободу — те вещи, которые мы слишком часто воспринимаем как должное, но в его собственной стране — путинской России — эта борьба едва не стоила ему жизни", — заявил участник группы "Обновление Европы" бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт .

По слова евродепутата, "Навальный стал подлинным символом угнетения в России, его поддерживают многие простые россияне, которые боятся высказать свое мнение и заслуживают поддержки со стороны ЕС". В сообщении, выложенном на сайте группы "Обновление Европы", также подчеркивается, что выбор кандидатуры Алексея Навального на премию Сахарова — "мощный сигнал" со стороны этой группы депутатов ЕП. "Навальный — самый вопиющий символ авторитарных эксцессов российского режима и нарушений свободы слова", — подчеркивается в документе.

В сообщении отмечается, что Навальный приобрел международную известность, организуя демонстрации и баллотируясь на пост президента, чтобы отстаивать реформы против коррупции в России, президента России Владимира Путина и путинского правительства. Навального описывают как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Владимир Путин Европарламент Евросоюз
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