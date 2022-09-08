Депутаты в Петербурге потребовали обвинить Путина в госизмене

Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.

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Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Санкт-Петербурге решил призвать депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны против Украины, чтобы отстранить его от должности. Об этом сообщил депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга в четверг, 8 сентября.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

"Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", — написал Палюга, не уточнив, сколько человек проголосовали "за".

Он также опубликовал тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы. В обращении подчеркивается, что на войне "гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане", от последствий вторжения страдает экономика России, а в результате действий Путина блок НАТО расширяется за счет присоединения Швеции и Финляндии. Одной из целей войны была объявлена демилитаризация Украины, но "был достигнут обратный эффект", поскольку с 24 февраля Киев получил новых вооружений на 38 млрд долларов, говорится в обращении.

"Считаем, что решение президента Путина о начале специальной военной операции наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности", — говорится в тексте документа.

В начале марта депутаты МО "Смольнинское" отправляли Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку.