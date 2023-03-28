Der Spiegel: Берлин увеличит помощь Киеву до 15 млрд евро

Германия может в разы увеличить финансовую и военную поддержку Украины — с нынешних трех до более 15 млрд евро, сообщает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо Минфина ФРГ в адрес бундестага в понедельник, 27 марта.

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По данным издания, парламентский госсекретарь министра финансов ФРГ Флориан Тонкар сформулировал в электронном письме в комитет бундестага по бюджетным вопросам просьбу об увеличении финансирования статей бюджета, из которых выделяют средства на помощь Украине. Согласно документу, запланированная в текущем году сумма в 2,2 млрд евро на "модернизацию государств-партнеров в области безопасности, обороны и стабилизации" должна быть увеличена до 5,4 млрд евро.

Кроме того, по информации Der Spiegel, еще 8,8 млрд евро в ближайшие годы должны быть направлены на "ассигнования по обязательствам". Таким образом, Минобороны ФРГ смог бы заключать договоры в пределах этой суммы. На данный момент в бюджете Германии на эту статью расходов предусмотрен 1 млрд евро, указывает издание.

ФРГ поможет Украине восполнить материальные потери

Der Spiegel приводит выдержки из конфиденциального письма Тонкара с обоснованием необходимости выделения дополнительных средств: "Из-за высоких материальных потерь украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов". "Для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки, которые также обосновывают платежные обязательства на будущие бюджетные годы", — говорится далее в документе.

Отмечается, что планируется закупить прежде всего средства воздушной обороны, гусеничную бронетехнику, а также боеприпасы поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии. По мнению Минфина ФРГ, дополнительные расходы "объективно неизбежны", "поскольку без продолжения поддержки Украины существует серьезный риск, что Украина проиграет в своей оборонительной борьбе против российского агрессора, с непредсказуемыми последствиями для европейского мирного порядка".