Десять человек погибли на очистных сооружениях под Таганрогом

В Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях произошла авария. В результате погибли 10 рабочих, еще восемь пострадали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инцидент прозошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога. В местном водоканале заявили, что причиной случившегося стал выброс метана.

"Авария на станции перекачки и выброс метана", — заявил ТАСС директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев.

Это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", — заявил он.

По последним данным, в результате аварии 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы в городскую больницу.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. В МБУЗ "ГБСМП" находится 8 человек", — сообщила администрация Таганрога.

Губернатор Голубев уточнил, что два человека находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в реанимации.

Ранее местные власти сообщали, что число погибших на очистных сооружениях пока неизвестно, поскольку колодец, где проводились работы, остается затопленным.

В управлении МЧС по Ростовской области сообщают, что тела десятерых погибших подняты на поверхность, но поисковые работы на месте продолжаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Дело о гибели рабочих будет расследовать центральный аппарат СКР.