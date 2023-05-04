Десятки городов в России отменили парады 9 мая

От проведения парадов по случаю Дня Победы отказались не менее 18 российских городов. Не будут устраивать традиционные военные шествия и в аннексированном Крыму, пишет "Верстка".

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Десятки российских городов отменили парады в честь Дня Победы 9 мая, сообщает издание "Верстка". Журналисты насчитали 21 город, где власти уже объявили об отмене праздничных парадов, указывается в Telegram в четверг, 4 мая. В 2022 году во всех из них такие мероприятие проводились. В этом показателе издание учло 18 городов в РФ и три города аннексированного Россией украинского полуострова Крым — Севастополь, Симферополь и Керчь.

"По соображениям безопасности от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном удалении от фронта", — отмечает издание. В Пскове и Великих Луках указали на "морально-этические аспекты", в соответствии с которыми проведение парадов в этом году сочли невозможным. "Верстка" напоминает, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников указывал на большое число военных, приезжающих в регион на реабилитацию и воспринимающих "абсолютно по-другому" звуки фейерверков. Кроме того, он призвал перенаправить деньги на закупку "самого необходимого" участникам российского вторжения в Украину.

В Курске и Белгороде отказались от проведения парадов

Тем временем в находящемся на границе с Украиной Курске решили отказаться от парада с учетом "текущей ситуации". В соседнем Белгороде приняли аналогичное решение, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города. "Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи (они традиционно проходили в прошлые годы), а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске. В Брянске властям также хотелось бы провести парад, но сделать они этого "не могут". Почему "не могут", губернатор Александр Богомаз не пояснил", — сообщается далее.

Отказались проводить парады на 9 мая даже в Сибири. Помимо Тюмени, об этом заявили в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. "В мэриях городов утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия", — отмечает "Верстка".

Между тем власти других городов готовятся к проведению традиционных парадов. В частности, по сообщениям местных СМИ, репетиции проходят в Екатеринбурге. В Новосибирске сообщается о запрете на беспилотники во время предстоящего парада, а в Красноярске опубликовали целый список запрещенных предметов. В одном из крупных городов РФ близ украинской границы — Ростове-на-Дону — также продолжается подготовка к массовым мероприятиям 9 мая. Тем временем ранее в Росии отменили шествие "Бессмертного полка"в День Победы.