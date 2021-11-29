Десятки стран призвали РФ разъяснить ситуацию с отравлением Навального

Применение яда типа "Новичок", которым были отравлены Алексей Навальный и Сергей и Юлия Скрипаль, неприемлемо ни при каких условиях, говорится в заявлении 55 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия.

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55 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, в совместном заявлении вновь раскритиковали отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, совершенное в России химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Документ, представленный на 26-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО, опубликован на сайте британского правительства в понедельник, 29 ноября.

"Мы, будучи странами, подписавшими Конвенцию о запрещении химического оружия, резко осуждаем использование токсичного химического вещества в качестве оружия против Алексея Навального в России 20 августа 2020 года. Мы по-прежнему испытываем серьезную обеспокоенность в связи с фактом его использования", - говорится в заявлении.

Страны, подписавшие заявление, выразили "полное доверие заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", отметив при этом, что вещество такого же типа уже применялось против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Использование химоружия неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным стандартам и нормам, отмечается в документе. Страны призвали Россию предоставить необходимые разъяснения в соответствии с ее обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химоружия. "Ответственные за использование химического оружия должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Отравление Алексея Навального

Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у Навального, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.