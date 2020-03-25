Девять стран ЕС хотят выпустить общие облигации для борьбы с коронавирусом

По мнению Франции, Италии, Испании и еще ряда стран, ЕС насущно необходимо изыскать больше денег для борьбы с пандемией коронавируса. С этой целью они выступают за выпуск совместных облигаций.

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Главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран Евросоюза выступили за совместный выпуск облигаций для финансирования необходимых мер в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Для получения большего объема средств, которые будут направлены на здравоохранение и экономику в борьбе с пандемией, нужен "общий долговой инструмент", говорится в совместном письме глав девяти стран ЕС, выдержки из которого в среду, 25 марта, обнародовало агентство Reuters.

"Мы должны работать над совместным долговым обязательством, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения", — указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.

Лидеры 9 стран ЕС намерены 26 марта провести уже третью видеоконференцию по проблеме коронавируса. 24 марта министрам финансов стран еврозоны не удалось договориться о совместном выпуске облигаций. В своем совместном послании лидеры 9 государств также призвали страны-члены еврозоны рассмотреть вопрос об "изыскании других инструментов, таких как прицельное финансирование расходных статей бюджета ЕС на 2020 и 2021 годы, связанных с борьбой с коронавирусом".