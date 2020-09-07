Дипломаты: ЕС готовится применить санкции в отношении белорусских должностных лиц

Европейский союз (ЕС) намерен ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии к середине сентября, сообщили три дипломата ЕС.

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"Первоначально мы договорились о 14 именах, но многие страны посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли договоренности еще по 17 именам", - сообщил один из дипломатов. "Это высокопоставленные должностные лица, ответственные за выборы, за насилие", - добавил он.

Уже месяц в Белоруссии проходят акции протеста, во время которых жители требуют отставки президента Александра Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов с целью остаться у власти.

ЕС и другие западные страны также отказались признать результаты прошедших 9 августа выборов.

Представитель Европейской комиссии в понедельник заявил, что санкции будут введены очень скоро.

"Есть политическая воля и решимость завершить подготовку санкций как можно скорее", - добавил он.

"Черный" список еще может быть расширен или сокращен, однако дипломаты считают, что официальная договоренность по нему, скорее всего, будет достигнута 21 сентября, когда запланирована следующая встреча министров иностранных дел ЕС. В этом случае санкции - запрет на въезд в ЕС и замораживание средств - вступят в силу 22 сентября.

Страны Балтии уже в конце августа ввели санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и последующее насильственное подавление мирных протестов.

В отличие от списков стран Балтии, в список ЕС Лукашенко пока включен не будет.

Германия, которая председательствует в ЕС, хочет дать больше времени для диалога и сохранить возможность добавления Лукашенко в "черный" список позже.