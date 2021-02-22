Дипломаты ЕС сообщили о согласовании санкций за преследование Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На фоне ситуации с российским оппозиционером Навальным главы МИДов стран Евросоюза согласовали новые ограничительные меры в отношении РФ, сообщают агентства со ссылкой на дипломатов ЕС.

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Министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций в отношении России за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального. На заседании Совета ЕС в понедельник, 22 февраля, достигнуто принципиальное решение о штрафных мерах, сообщают информационные агентства со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Дипломат ЕС: В списке фигурируют имена Бастрыкина, Калашникова, Краснова и Золотова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель теперь должен составить список с фамилиями конкретных лиц, ответственных за арест и обвинительный приговор Навальному, в их отношении будут введены санкции, пишет AFP. Меры будут включать арест имущества в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза, они должны вступить в силу в ближайшие недели, указывает dpa.

В свою очередь Reuters со ссылкой на дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Глава МИД ФРГ призвал ввести санкции в связи с делом Навального

На заседании министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции", - заявил он.

Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов. "Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул политик, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

Принимая санкции в отношении России в связи с делом Алексея Навального, Европейский Союз впервые применит утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

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