Дмитрий Медведев рассказал о позиции России по намерению Украины вступить в Евросоюз
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Европейский союз — она не против. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину", — написал политик.

При этом он напомнил о Черногории и Македонии, которые, прежде чем рассчитывать на членство в ЕС, должны были примкнуть к НАТО.

По словам Медведева, если в ЕС лидирует Брюссель, то в НАТО "Вашингтон главный", но поскольку Соединенные Штаты по сравнению с ЕС — более зрелый партнер, "1949 рождения", то "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон".

"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — подытожил Медведев.

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