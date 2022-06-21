Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе за 103,5 млн долларов (98,4 млн евро). Об этом сообщается в понедельник, 20 июня, на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги. Имя покупателя неизвестно.

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Все вырученные средства от продажи награды, по информации торгового дома, будут направлены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Торги проходили в Нью-Йорке и были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Как пишут СМИ, это стало самой дорогой продажей нобелевской медали за всю историю премии.

Премия за усилия по защите свободы выражения мнений

Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой за их "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

О намерении продать медаль Муратов сообщил еще в марте, после вторжения России в Украину. Вскоре после этого "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания войны в Украине. Издание объяснило это решение тем, что получило второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать".