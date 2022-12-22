Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке, два человека погибли

Бывший вице-премьер в правительстве России и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко получили ранения в среду вечером при обстреле Донецка.

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Под обстрел попали гостиница и ресторан "Шеш-Беш" в Донецке. Назначенный Россией глава аннексированной части Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что в результате нападения также погибли два человека.

По словам Рогозина, он получил ранение: "металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки". Издание "База" сообщало, что, по его данным, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Ресторанно-гостиничный комплекс "Шеш-Беш" находится на южной окраине Донецка, примерно в 20 км от линии фронта. В нем проходила "рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке" после возвращения одного из добровольческих подразделений, заявил Рогозин. Телеграм-канал "База" ранее сообщал, что Рогозин праздновал в ресторане свой день рождения.

Экс-глава "Роскосмоса" также отметил, что за восемь лет "Шеш-Беш" ни разу не попадал под обстрелы. "Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм", — предполагает он.

Помощник Рогозина также предположил, что "удар носил явно целенаправленный характер". "Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", — сказал он.

Рогозин и "Царские волки"



Месяц назад Дмитрий Рогозин объявил о создании "инспекторской группы "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт".

По его словам, участники группы должны обучать военных Донбасса разведке и штурму, а также, например, участвовать в разработке беспилотников.

До середины июля этого года Рогозин занимал пост главы "Роскосмоса". СМИ писали, что вскоре он должен перейти на работу в Кремль, однако этого так и не произошло.

Отставка Рогозина не связана "ни с какими претензиями" к его работе, он будет трудоустроен "своевременно", заявлял ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако новости о трудоустройстве Рогозина появились лишь в ноябре и были связаны с его, как утверждается, добровольческой деятельностью.

До перехода в "Роскосмос" Рогозин в качестве вице-премьера курировал военно-промышленный комплекс и, в частности, отвечал за строительство космодрома "Восточный", которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих. За время, что Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков российских ракет-носителей закончились неудачами.