До 2032 года в Европейском союзе будет бесплатный роуминг
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Владельцы мобильных телефонов стран ЕС до 2032 года смогут бесплатно пользоваться услугами звонков и интернета в странах ЕС. Это предусматривает договоренность Европаламента и президентствующей сейчас в ЕС Словении.

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Отмена в 2017 году гостевого абонирования для потребителей стран ЕС считается одной из самых популярных реформ. Клиенты могут без дополнительной платы использовать план национальных мобильных сетей в другой стране ЕС.

Еврокомиссия сообщила, что летом 2019 года по сравнению с летом 2016 года, когда роуминг был еще платным, использование мобильных данных в ЕС возросло в 17 раз.

Решение об отмене гостевой абонентской плате относится ко всем 27 странам-участницам ЕС, а также к Исландии, Лихтенштейну и Норвегии.

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