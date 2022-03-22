Дочь экс-президента Никарагуа приговорена к 8 годам тюрьмы

Видный оппозиционный политик Никарагуа Кристиана Чаморро, дочь экс-президента Виолеты Барриос де Чаморро, приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и растрате. Такое решение суд вынес в понедельник, 21 марта.

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Чаморро намеревалась участвовать в президентских выборах в Никарагуа в ноябре 2021 года, однако была задержана за несколько месяцев до дня голосования и, по данным неправительственной правозащитной организации Cenidh, находилась под домашним арестом. На голосовании в центральноамериканском государстве 75-летний Даниэль Ортега был переизбран на четвертый срок подряд.

Перед выборами власти задержали 7 кандидатов на пост главы государства и 39 оппозиционеров. Часть из них уже приговорена к тюремным срокам, в том числе брат Чаморро Педро Хоакин (9 лет), ее водитель (7 лет) и двое бывших сотрудников фонда (по 13 лет), которым политик руководила на протяжении 20 лет. Неправительственная организация занималась вопросами свободы прессы и прекратила деятельность в январе 2021 года, указывает агентство AP.