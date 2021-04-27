Дочь Навального выступит на Женевском форуме по правам человека

Дарья Навальная выступит на Женевском форуме по правам человека, который будет проходить 7-8 июня. Об этом организаторы саммита в понедельник, 26 апреля, сообщили в Twitter.

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В феврале Алексей Навальный был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Тогда организаторы выразили надежду на то, что оппозиционер "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением".

В случае, если этого не произойдет, на саммит планировали пригласить члена семьи политика.

Женевский форум по правам человека проводится ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза, который в этом году также примет участие в мероприятии. Кроме того, на саммите выступит экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.