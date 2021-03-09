Доклад ЕС: Германия является главной целью российской дезинформации
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В Европейской службе внешних связей утверждают, что кампании дезинформации ведутся против Германии на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

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Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. Это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS) во вторник, 9 марта, в Брюсселе.

"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", — приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии — о 170, к Испании — о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль говорит о хоре иррациональной "русофобии"


"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", — пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России — Юлией и Евгением Зайберт, — у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

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Deutsche Welle

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