Доклад SIPRI: объем поставок оружия в Европу находится на пике

Объем международных поставок основных видов вооружений в период с 2017 по 2021 годы по сравнению с периодом с 2012 по 2016 годы сократился на 4,6%. Между тем объемы закупок вооружений государствами Европы, Восточной Азии и Океанией за это же время выросли на 19%, 20% и 59% соответственно. Это следует из нового доклада о глобальных поставках оружия, обнародованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в понедельник, 14 марта.

Кроме прочего, в докладе фиксируется рост объемов экспорта вооружений такими странами, как США и Франция. Старший научный сотрудник программы SIPRI по трансферу вооружений Питер Веземан комментирует основные выводы исследования такими словами: "За небольшим снижением объемов глобальных поставок оружия скрываются существенные различия между региональными тенденциями. С одной стороны, мы наблюдаем некоторые позитивные изменения, в том числе тот факт, что импорт оружия в Южную Америку достиг самого низкого уровня за последние 50 лет. Однако с другой — видим вызывающее беспокойство наращивание вооружений, к которому относится, в частности, увеличение или сохранение высоких темпов импорта оружия в такие регионы, как Европа, Восточная Азия, Океания и Ближний Восток".

