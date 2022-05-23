Долги, штрафы и связь с Украиной: "Проект" собрал данные о российских офицерах, руководящих вторжением

Журналисты проанализировали данные о российских офицерах, руководящих боевыми действиями против Украины. У всех хорошее образование, но зарплаты существенно ниже чиновников Минобороны. У многих — штрафы и долги, а также родственные связи с Украиной.

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Издание "Проект" опубликовало вторую часть расследования "Кому мать родна", посвященного войне России и Украины. В первой части, вышедшей 4 мая, журналисты рассказали о том, что российская армия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с соседней страной. В новой публикации "Проект" представил обзор подразделений, воюющих с Украиной, и сведения об их командирах.

В составленной "Проектом" базе представлена информация о 166 руководителях российских военных подразделений, участвующих в войне с Украиной. Журналисты обобщили в персональных карточках не только биографические сведения, но и данные о доходах и имуществе, долгах и штрафах. Из тех офицеров, чьи биографии проанализировал "Проект", каждый восьмой связан с со страной, против которой сейчас воюет: они либо родились, либо учились в Украине. Из попавших в базу командиров не менее 20 уже погибли в ходе военных действий, в том числе четверо уроженцев Украины.

Одна из основных целей нового расследования "Проекта" — попробовать объяснить многочисленные фото- и видеосвидетельства мародерства со стороны российских военных. Как ранее выяснила "Медиазона", большинство погибших в ходе "спецоперации" — выходцы из довольно бедных российских регионов. "Проект", в свою очередь, подчеркивает: "Офицеры-захватчики получают больше солдат, но даже попавшие в нашу выборку командующие армий и флотов, командиры дивизий и бригад живут на порядок скромнее тех, кто послал их на войну".

Как выяснил "Проект", средний доход офицера, командующего сухопутной армией ВС РФ, составляет около 270 тысяч рублей (около 4300 евро) в месяц, а командира дивизии или бригады — около 160 тысяч (2600 евро). В то же время, заместитель министра обороны РФ только согласно официальным декларациям зарабатывает в месяц в среднем 1,2 млн рублей (19 300 евро). Большинство командующих армиями, дивизиями и бригадами владеют "одной или двумя небольшими квартирами" или вовсе живут в служебных.

У 54 из 166 командиров, попавших в базу, "Проект" обнаружил долги по оплате коммунальных услуг или по алиментам. 34 человека имели штрафы от ГИБДД, в том числе за вождение в нетрезвом виде и существенное превышение скорости. Пятеро привлекались к административной ответственности, в том числе один — за нежелание бороться с коррупцией среди подчиненных.

"Эти люди — цвет современной российской армии. Мужчины на пике сил, опытные и относительно хорошо образованные. У них у всех — высшее образование. 40% командиров кроме образования по специальности прошли обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил, Военно-морской или Военно-воздушной академии и академии Генштаба. Тогда что говорить о социально-экономическом положении их подчиненных, рядовых солдат российской армии", — подчеркивает "Проект".