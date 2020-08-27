Домбровскис временно назначен комиссаром ЕС по торговле

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам экономики и финансовых услуг Валдис Домбровскис возьмет на себя и обязанности еврокомиссара по торговле до момента, когда будет найдена замена Филу Хогану, который после упреков за нарушение связанных с Covid-19 ограничений в Ирландии ушел с должности, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг.

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"Прошлой ночью Фил Хоган подал в отставку с поста комиссара по торговле. Я это уважаю", - заявила руководитель Еврокомиссии, добавив, что обязанности Хогана временно возьмет на себя Домбровскис.

Правительство Ирландии теперь должно представить Еврокомиссии потенциальных кандидатов на должность еврокомиссара по торговле.