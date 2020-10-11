Дональд Трамп больше не заразен, заявил его лечащий врач

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не представляет опасности для окружающих, заявил его лечащий врач Шон Конли.

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Как сказано в распространенном Белым домом меморандуме о состоянии здоровья президента, расширенные диагностические тесты показывают, что "больше нет признаков активного размножения вируса". Когда был сдан последний отрицательный тест на Covid-19, в заявлении лечащего врача Трампа не говорится.

В субботу президент США выступил с балкона Белого дома перед своими сторонниками — всего через несколько дней после курса лечения в больнице от Covid-19. Трамп сообщил собравшимся, что чувствует себя очень хорошо, и пообещал, что вакцина от вируса будет скоро готова.

Врачи Трампа заявили, что он может и дальше появляться на публике. До президентских выборов в США остается чуть более трех недель, во время которых запланированы еще два раунда дебатов между двумя кандидатами — Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Выступление с балкона Белого дома считается речью президента и не может быть частью предвыборной кампании. Поэтому Трамп уже подвергался критике за то, что он во время предвыборной кампании делает политические заявления из Белого дома.

На этот раз выступление Трампа было организовано фондом Blexit, который пытается заручиться поддержкой Республиканской партии афроамериканцами и испаноязычными гражданами США.

Гонка продолжается



Трамп пообещал выступить в понедельник на предвыборном митинге во Флориде. Согласно опросам общественного мнения, результаты выборов в этом ключевом штате сложно предсказать, а без голосов избирателей Флориды чрезвычайно сложно попасть в Белый дом.

Согласно опросам общественного мнения, соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует с небольшим отрывом. Опрос ABC News/Ipsos свидетельствует, что лишь 35% американских избирателей одобряют действия администрации Трампа по борьбе с эпидемией коронавируса.

Однако не стоит забывать, что результат президентских выборов в США зависит не от общего числа отданных голосов за того или иного кандидата, а от того, как именно проголосовал каждый отдельный штат.

Именно "благодаря" этой системе Хиллари Клинтон проиграла выборы в 2016 году, несмотря на то, что набрала больше голосов по стране в целом.

Что известно о здоровье президента?



Сам Трамп сказал в интервью Fox News, что чувствует себя очень хорошо и больше не нуждается в лекарствах.

В четверг его врач Шон Конли сказал, что президент может принимать участие в общественных мероприятиях.

После того как стало известно, что президент Трамп заражен вирусом Covid-19, он провел три дня в больнице, где его лечили дексаметозоном, противовирусным препаратом ремдесивир и комплексом антител компании Regeneron.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют самоизоляцию на 10 дней для всех, у кого появляются симптомы короновируса. Больным с серьезными симптомами, которым необходима госпитализация, рекомендуется изоляция на срок до 20 дней.

Сам Трамп не раз выражал скепсис по поводу масок или необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Главный специалист в США по вопросам эпидемий доктор Энтони Фаучи подверг критике администрацию президента за то, что 26 сентября на лужайке перед Белым домом состоялась встреча президента с его сторонниками, во время которой практически никто не носил масок и не соблюдал правил социального дистанцирования. Не менее 11 человек из присутствовавших заразились тогда Covid-19.