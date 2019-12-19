Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.
В конгрессе прошло два голосования — по каждой из двух представленных статей обвинений.
Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против.
Статья о препятствовании работе конгресса — 229 голосов за импичмент и 198 против.
Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.
Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок.
В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Статьи импичмента
До этого юридический комитет конгресса утвердил статьи импичмента президента — злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Под злоупотреблением подразумевался только разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля этого года.
В ходе разговора глава Белого дома попросил его начать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена. Его сын Хантер Байден с 2014 по 2019 был членом совета директоров украинской государственной нефтегазовой компании Burisma, и, как утверждает президент США, был вовлечен в коррупционные схемы в этой стране.
Джо Байден в это время выполнял обязанности уполномоченного администрации США по делам Украины, и, как считают республиканцы в конгрессе, был причастен к увольнению руководителей правоохранительных органов Украины, готовивших расследования в том числе в отношении его сына по обвинению в коррупции.
Эти обвинения демократы расценивают как призыв к иностранному государству вмешаться в процесс выборов в США.
Кроме этого, демократы в конгрессе предъявили президенту США обвинения в воспрепятствовании работе Палаты представителей: глава Белого дома запретил высокопоставленным сотрудникам администрации отвечать на вызовы законодателей и выступать на слушаниях в комитетах в рамках процедуры импичмента.
"Пункты обвинений утверждают, что президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов национальной безопасности, интересов наших честных и свободных выборов… Он участвовал в правонарушениях, которые будут продолжаться, если мы не прекратим их. Именно поэтому президент Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от власти", — говорится в докладе юридического комитета конгресса.
Во вторник комитет Палаты представителей по надзору утвердил правила голосования в рамках процедуры импичмента. Впрочем, в том, что процесс будет одобрен законодателями в конгрессе, мало кто сомневался: в составе комитета девять демократов и всего четыре республиканца, выступающих против импичмента.
Сколько демократов отказалось голосовать?
Еще до обсуждения импичмента в конгрессе два представителя Демократической партии публично заявили, что не собираются поддерживать инициативу об отстранении президента США от власти.
Джефф Ван Дрю, представляющий штат Нью-Джерси, и Коллин Питерсон от штата Миннесота, сообщили, что не будут поддерживать обвинения против действующего президента. В начале недели американские СМИ сообщили, что после этого заявления сотрудники офиса конгрессмена Ван Дрю подали заявления об увольнении.
Сколько республиканцев поддержали импичмент?
Еще до начала заседания в среду лидеры демократов назвали импичмент действующего президента США "голосованием совести", подчеркнув, что оно имеет такое же значение, как и голосование за отправку американских солдат на войну.
В ноябре 2019 года демократы получили контроль в Палате представителей, выиграв промежуточные выборы. В результате у оппонентов Трампа оказался 31 избирательный округ, который ранее представляли республиканцы. В Палате представителей заседают 233 демократа и 197 республиканцев. Одно место занимает независимый законодатель, а еще четыре остаются вакантными.
При этом ни один республиканец не поддержал процедуру импичмента. Еще в понедельник, за два дня до голосования, лидер республиканского большинства в конгрессе Кевин Маккарти заявил, что не собирается отказывать президенту в поддержке, и никто из его соратников по партии не будет голосовать за импичмент.
Что решит Сенат?
После голосования в Палате представителей решение передается в Сенат, которому предстоит окончательно решить судьбу президента США. Согласно конституции, решение конгресса об импичменте имеет "привилегированный" статус, так что Верхняя палата обязана отложить все остальные обсуждения и рассмотреть эту инициативу в первую очередь.
В начале недели лидер демократов в конгрессе Чак Шумер предложил главе республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу заключить компромисс и договориться о процедуре рассмотрения импичмента.
Согласно конституции, Сенат должен рассмотреть обвинения, утвержденные конгрессом, а все сенаторы в этом процессе будут выполнять обязанности членов жюри присяжных. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обязана назначить законодателей, которые будут выступать в качестве прокуроров и свидетелей обвинения, а Белый дом получит возможность отправить на слушания собственных адвокатов.
Кого хотят вызвать демократы?
В понедельник лидер демократов в конгрессе Чак Шумер отправил в Сенат письмо, попросив вызвать на слушания четырех свидетелей обвинения — исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвени, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, сотрудника офиса по управлению и бюджету Майкла Даффи и советника действующего главы администрации Роберта Блейра.
Все они, по мнению демократов, были причастны к приостановке предоставления военной помощи Украине на сумму в размере 391 млн долларов.
Во вторник Митч Макконнел отверг предложение демократов, еще раз заявив, что собирается координировать все свои действия в рамках процедуры импичмента с юристами Белого дома.
Согласно правилам, глава Верховного суда США Джон Робертс должен руководить процессом рассмотрения процедуры импичмента. При этом пока не ясно, сколько времени займет эта процедура.
В интервью телекомпании Fox News на прошлой неделе Митч Макконнелл заявил, что будет настаивать на рассмотрении обвинений без вызова дополнительных свидетелей.
"Вы знаете, если у вас есть достаточное количество голосов, и вы уверены, что обвинения имеют минимальные основания, и это то, что предпочтут адвокаты президента, вы предпочтете короткое заседание", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Сам президент Трамп в беседе с репортерами также подтвердил, что предпочел бы быстрое рассмотрение его собственного дела в Сенате.
"Я готов делать все, что они хотят, это ничего не значит, — сказал он. — Я готов согласиться с длинным процессом, потому что я хочу увидеть информатора (который сообщил о переговорах с президентом Украины — прим. Би-би-си), который является мошенником".
Что будет дальше?
Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53.
Еще одной проблемой является будущее политики США. После того как Трампу будет объявлен импичмент, а затем президент будет оправдан Сенатом, демократам предстоит сотрудничать с Белым домом по целому списку законодательных инициатив. Кроме того, объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях.
Как они собираются сотрудничать с президентом после этого, пока точно не известно.
"Если президент не будет привлечен в ответственности, если мои коллеги в Сенате не выполнят обязательства, данные под присягой, то наша демократия окажется под угрозой", — заявил Би-би-си конгрессмен Дэвид Сисиллин.