Дружественная России оппозиция в Черногории потеснила партию прозападного президента

На парламентских выборах в Черногории правящая партия президента Мило Джукановича лишь с минимальным отрывом опередила главную оппозиционную силу, выступающую за более тесные связи с Россией и Сербией. Если она договорится с более мелкими партиями, оппозиция сможет сколотить в парламенте большинство и сформировать правительство.

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Джуканович, при котором Черногория последней из республик бывшей Югославии обрела независимость и в 2017 году вступила в НАТО, находится у власти уже 30 лет, его Демократическая партия социалистов (ДПС) никогда прежде не проигрывала выборов.

По итогам подсчета почти всех голосов, ДПС лидирует, набирая 35,12% голосов, но для нее это самый слабый результат в истории.

Главная оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,54% голосов, но может сформировать парламентское большинство, если создаст альянс с блоками "Мир - наша нация" и "Черное на белое"..

Это может привести к первой в истории бывшей югославской республики смене власти через избирательные урны.

Всего в парламент Черногории избирается 81 депутат.

Главный спор



В центре кампании находился конфликт вокруг влиятельной в стране Сербской православной церкви.

В декабре парламент, в котором доминировали демократические социалисты, принял закон, разрешающий государству изымать церковную собственность, если исторические права на нее не подтверждены документально.

За этим последовали месяцы протестов. Церковь призвала верующих голосовать против ДПС.

Черногория была последней из шести республик бывшей Югославии, находившейся в государственном союзе с Сербией до 2006 года, когда Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония (в 2018 году сменила название на "Северная Македония") давно уже стали независимыми странами.

58-летний Мило Джуканович находится на своем посту с 1990 года.

Он сыграл ключевую роль в присоединении Черногории к НАТО в июне 2017 года и добивается ее вступления в ЕС.

Оппозиция представляет собой альянс мелких партий, поддерживающих процерковные протесты и стремящихся к более близким отношениям с Сербией и Россией.

По данным последней переписи, около трети из 630-тысячного населения Черногории считают себя сербами.

Большинство жителей страны исповедуют православие, так что влияние церкви на общество велико.

Оппозиция обвиняла Джукановича и его партию в связях с организованной преступностью и авторитаризме.

Джуканович это отрицает и, в свою очередь, утверждает, что оппозиция при поддержке России и Сербии стремится подорвать независимость страны.

В ходе предыдущих парламентских выборов в 2016 году власти заявили, что сорвали попытку переворота со стороны группы сербских националистов, руководимых из Москвы.

В прошлом году черногорский суд признал двух пророссийских оппозиционных политиков виновными в причастности к этому заговору и дал им по пять лет тюремного заключения.

Россия назвала дело абсурдным, а черногорская оппозиция - сфальсифицированным с целью помочь Джукановичу удержаться у власти.

Удар для Джукановича



Комментарий корреспондента Би-би-си на Балканах Гая Де Лони

Результаты выборов могут сработать по-разному, но уже ясно, что они стали ударом для президента Черногории Мило Джукановича.

Сам он не участвовал в выборах, но на протяжении всей кампании являлся лицом Демократической партии социалистов. И именно он решил бросить вызов Сербской православной церкви, подарив оппонентам возможность утверждать, что с ними Бог.

По-видимому, именно вовлеченность в кампанию церкви обеспечила необыкновенно высокую явку - свыше 75%. И многие избиратели проголосовали так, как посоветовали архиереи.

Таким образом, появилась возможность, что впервые власть в Черногории сменится на избирательных участках.

Несмотря на беспокойство по поводу присутствия в возможном правящем большинстве пророссийских и просербских элементов, это пошлет миру определенный сигнал касательно Черногории после 30 лет безраздельного господства одной силы.

В начале года американская правозащитная организация Freedom House понизила Черногорию в своей классификации от "демократии" до "гибридного режима". Явка и результаты выборов во всяком случае явились красноречивым ответом.