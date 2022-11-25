Дуда: ФРГ должна решить, размещать ли Patriots в Украине

Германия должна решить, могут ли обещанные Польше системы противовоздушной обороны быть размещены на украинской территории, заявил польский президент Анджей Дуда.

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"С военной точки зрения, было бы лучше для защиты польской территории, если бы ракеты были размещены на определенном расстоянии от польской границы на территории Украины", — отметил Дуда в Вильнюсе.

Тогда противовоздушная оборона могла бы наиболее эффективно защитить обе страны, указал он.

"Однако решение о размещении принимает та страна, которая имеет эту систему, то есть немецкая сторона", — продолжил Дуда. По его словам, если Германия не согласится на размещение Patriots в Украине, то их можно дислоцировать в Польше.