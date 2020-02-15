Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Двое прохожих погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По предварительным данным, между торговцами на рынке произошел конфликт, который закончился стрельбой. Погибли двое прохожих – семейная пара. Один из торговцев стрелял из ружья "Сайга".
На улице Баранова в #Калининград'е мужчина застрелил из карабина двух человек https://t.co/i2ljox4iix pic.twitter.com/TFequ8PmSl— Kaliningrad.ru (@Kaliningradru) February 15, 2020
Пострадал ребенок. Ему сделали операцию и спасли жизнь.
Злоумышленник попытался покончить с собой и был госпитализирован.