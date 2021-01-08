Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

Литовская прокуратура сообщает о передаче в суд дела, по которому проходят два гражданина Литвы, обвиняемые в шпионаже в пользу России.

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Как сообщила в пятницу прокуратура, несмотря на то, что обвиняемые незнакомы друг с другом и их деятельность отличается, данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в преступную деятельность против Литовского государства их втянул один и тот же человек — сотрудник Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Россиийской Федерации (РФ) по Калининградской области.

По данным правоохраны, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорил по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения из Департамента госбезопасности (ДГБ) материала, собранного в соответствии с предусмотренным в Законе о разведке порядком.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене подтвердила BNS, что это то же самое досудебное расследование о котором прокуратура сообщила в начале марта прошлого года. Весной сообщалось, что была задержана член Клайпедского городского совета Элла Андреева. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сообщила BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене рассказала BNS, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ, в городе Пагегяй, Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. В свою очередь Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

Во время расследования, которое проводили окружные прокуроры Клайпеды, Криминальная полиция Клайпеды и ДГБ, установлено, что один житель Клайпедского края попал в поле зрения сотрудника российской разведки еще в 2014 году.

Знакомство началось словно бы со случайного контакта при пересечении пункта погранконтроля на литовско-российской границе и словно бы с незначительных просьб мужчины, который представился Петром. Со временем, как отмечает правоохрана, это превратилось в выполнение поручений, направленных против Литвы.

Выполняя задачи зарубежной разведки, обвиняемый должен быть фотографировать конкретные объекты, собирать информацию об указанных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать определенные издания, публиковать определенную информацию и выполнять другие поручения.

За переданные документы обвиняемый получил вознаграждение деньгами, что обставлялось как "помощь здоровью" или "компенсация" за визовый сбор.

Сообщется, что другой обвиняемый познакомился с тем же представителем российской разведки в 2016 году в одной из социальных сетей.

Как сообщает правоохрана, обвиняемый тогда действовал как глава одной общественной организации, так что его не удивила полученное им частное сообщение, в котором был проявлен интерес к деятельности организации. Переписка такими сообщениями продолжалась несколько месяцев, позже обвиняемый встретился с "Петром" в Советске.

Данные досудебного расследования позволяют обоснованно полагать, что обвиняемый договорился с "Петром" о том, что последний полностью или частично будет финансировать мероприятия, которые организует обвиняемый.

Обвиняемый также обязался фотографировать и снимать на видео эти мероприятия, их участников или тех, кто просто за ними наблюдает, и передавать этот видеоматериал "Петру", также он обязался собирать связанную с этими мероприятиями информацию, готовить и публиковать тексты в указанных ему средствах массовой информации (СМИ) Литвы, а также согласился передавать интересующую "Петра" информацию заранее договоренным конфиденциальным способом.

Данные расследования показывают, что проведено не менее десяти мероприятий, которые профинансировал "Петр".

Общение с "Петром" обвиняемый продолжал и после предупреждения сотрудников ДГБ о том, что этот человек является сотрудником ФСБ РФ, выполняющим задание по сбору интересующей разведку России информации в Литве и по оказанию влияния на происходящие в Литве общественные и политические процессы.

"Обвиняемый был под расписку предупрежден, что любое общение с этим человеком, выполнение его заданий может расцениваться как шпионаж или помощь другому государству в деятельности против Литовской Республики, однако предпочел продолжать это незаконное сотрудничество", — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно данным расследования, обвиняемый также активно действовал, предоставляя контактную информацию и знакомя "Петра" с другими лицами, которые могла бы потенциально сотрудничать, тайно выполняя другие задания по сбору информации и передаче полученных данных.

Оба лица были задержаны в начале марте прошлого года. Сейчас в их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.