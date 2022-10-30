Движение сухогрузов по "зерновому коридору" прекратится в воскресенье

Договоренности о движении сухогрузов по гуманитарному коридору на воскресенье, 30 октября, не достигнута, пишет Интерфакс со ссылкой на совместный координационный центр.

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Этот центр согласовывает все маршруты по июльской сделке, о приостановке выполнения которой в субботу объявила Россия, сославшись на атаку дронов на корабли Черноморского флота в Симферополе.

"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая последующие шаги, - говорится в сообщении. - Не достигнуто общее соглашение относительно движения отбывающих и прибывающих судов". Координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации России о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.

По данным координационного центра, в субботу по коридору благополучно прошли девять судов - пять убывающих и четыре прибывающих.

Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН. Украина выдвигает встречные обвинения в адрес Москвы.

"На самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре, - заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. - С сентября и по сегодняшний день в "зерновом коридоре" накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель".

Зеленский потребовал "жесткой мировой реакции" на приостановку Россией зерновой сделки.