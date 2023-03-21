Джанкой в Крыму атаковали дроны, один человек ранен. Украина заявила, что уничтожены крылатые ракеты "Калибр"

Жители Джанкоя в аннексированном Крыму сообщили вечером 20 марта, что в городе слышны взрывы и выстрелы. Судя по записям, опубликованным в соцсетях, Джанкой, вероятно, атаковали дроны-камикадзе. О том, что Джанкой атаковали беспилотники, сообщил глава городской администрации Игорь Ивин. По его словам, поврежден жилой дом на Южной улице, в продуктовом магазине на Перекопской улице произошел пожар.

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Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя "отработала ПВО". На двух улицах города нашли обломки дронов, отметил глава Джанкоя. Фотографии обломков опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков.

Из-за случившегося, по официальным данным, ранен один человек. С осколочным ранением госпитализирован 33-летний местный житель, предположительно продавец продуктового магазина. Его жизни ничего не угрожает, заявил глава Джанкоя.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили, что в Джанкое уничтожены несколько крылатых ракет "Калибр-НК" во время их транспортировки по железной дороге. Эти ракеты, отметили в ГУР, предназначены для пусков с кораблей Черноморского флота РФ. "Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — добавили в украинской разведке. Сообщение ведомства сопровождает тег #працюєГУР (#работаетГУР).

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков назвал сообщение военной разведки Украины о результатах атаки "влажными фантазиями". По его словам, железная дорога и инфраструктура не повреждены. Крючков утверждает, что все беспилотники "целили в гражданские объекты" и были начинены шрапнелью. В Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня.

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода РФ со всех оккупированных территорий, в том числе из аннексированного в 2014 году Крыма. В августе 2022 года украинские военные нанесли удары по российским авиабазам в Крыму. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье о перспективах войны в 2023 году допустил проведение военной операции по освобождению Крыма.