Джен Псаки предупреждает о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

Администрация США предупреждает, что Россия, возможно, планирует применить в Украине химическое или биологическое оружие. Распространяя ложную информацию о биолабораторях в Украине, где, якобы, Пентагон разрабатывал биологическое оружие, Москва хочет подготовить почву для дальнейшей эскалации неоправданной агрессивной войны в Украине, заявила в среду, 9 марта, пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

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Россия следует четкой модели поведения - готовится либо сама применить оружие массового поражения, либо инсценировать нападение украинцев, чтобы создать обоснование для продолжения войны, написала Псаки в Twitter.

Москва уже не раз использовала химоружие

Псаки пояснила, что Россия, в свою очередь, неоднократно использовала химическое оружие - например, при нападениях на политических противников президента Владимира Путина, в частности на Алексея Навального. Кроме того, по ее словам, Москва поддерживает сирийского правителя Башара Асада, режим которого "неоднократно применял химическое оружие". По словам пресс-секретаря главы Белого дома, это типичный прием, которым пользуется Россия: она обвиняет Запад в нарушениях, которые совершает она сама. Джен Псаки также обвинила китайских чиновников в том, что они транслируют российские конспирологические теории.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в тот же день назвал российскую дезинформацию "полной чушью". По его словам, США не имеют лабораторий по производству биологического или химического оружия в Украине и полностью соблюдают международные договоры по химическому и биологическому оружию.

ООН ничего не известно о запрещенном оружии Украины

Ранее Организация Объединенных Наций заявляла, что ей ничего не известно об оружии массового поражения, якобы произведенном в Украине. По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, что Всемирная организация здравоохранения "не знает о каких-либо действиях украинского правительства, которые противоречат его международным договорным обязательствам, касающимся, в частности, химического или биологического оружия".

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что российские войска могут получить контроль над "объектами биологических исследований" в Украине. Правительство США "работает с украинцами над тем, как предотвратить попадание этих исследовательских материалов в руки российских сил в случае их приближения", - сказала она на слушаниях в Сенате США 8 марта.

Сенатор Марко Рубио указал на сообщения российской пропаганды о том, что украинцы хотят применить биологическое оружие с помощью НАТО. На вопрос Рубио, если бы атака с применением биологического или химического оружия произошла на территории Украины, стояли ли бы за ней русские, Нуланд заявила: "У меня нет никаких сомнений, сенатор. И это классический российский прием - свалить на другого то, что они планируют сделать сами".

Ранее Минобороны России заявило, что в Украине существует сеть биолабораторий, работающих в рамках совместных программ с Пентагоном. Однако международные специалисты по проверке фактов уже давно развенчали это утверждение, отмечает агентство AFP.