Джо Байден: осторожный политик с неосторожными заявлениями. Способен ли он победить Трампа?

Джо Байден остался единственным политиком, стоящим между Дональдом Трампом и его вторым сроком в Белом доме. 6 июня съезд Демократической партии выдвинул бывшего вице-президента при Бараке Обаме кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.

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Для его сторонников Байден — эксперт-международник, имеющий за плечами десятки лет работы в Вашингтоне, блестящий и обаятельный оратор, умеющий находить отклик у простых людей, и человек, мужественно перенесший страшные личные испытания.

Для оппонентов Байден — представитель далекой от народа столичной элиты, склонный попадать в конфузящие его ситуации и допускать бестактности наподобие нюхания волос женщин.

Способен ли он выставить Трампа из Белого дома?

Малость увлекся

Байден — не новичок в предвыборных кампаниях. Его карьера в Вашингтоне началась с должности сенатора, которую он занял 47 лет назад. С 1973 по 2009 год он был сенатором от штата Делавэр. Его первая президентская кампания стартовала в 1987 году.

Нынешняя кампания для него третья. Он славится одновременно умением завоевывать симпатии избирателей и опрометчивыми высказываниями, каждое из которых могло стоить ему карьеры.

В 1987 году, выступая на митингах, он принялся рассказывать, что его предки работали на угольных шахтах в северо-восточной Пенсильвании, и ему очень досадно, что они не смогли добиться в жизни того, чего заслуживали.

Та кампания завершилась, толком не начавшись, когда выяснилось, что никто в роду Байденов шахтером не был, и он практически дословно позаимствовал фразу из речей британского политика-лейбориста Нила Киннока, который действительно происходил из рабочих.

И это было только первое из заявлений, которые впоследствии прозвали "бомбами Джо". В 2012 году, рекламируя свой политический опыт, он заявил толпе: "Я знал восьмерых президентов, трех из них интимно".

Это вызвало смешки, поскольку прозвучало так, будто он состоял с президентами не в дружеских, а в более близких отношениях.

В 2009 году, будучи вице-президентом при Обаме, он в разгар кризиса наделал шума заявлением: "30% вероятности за то, что мы все делаем с экономикой неправильно".

Чуть раньше он отпустил Обаме сомнительный комплимент, назвав его "первым мейнстримным политиком из афроамериканцев, который умен, хорошо говорит, чисто одевается и приятно выглядит".

Тем не менее, Обама взял его в напарники.

В ходе нынешней кампании рейтинг Байдена среди чернокожих избирателей был весьма высок. Но его сильно подпортила неосторожная фраза в прямом радиоэфире во время ток-шоу: "Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!"

СМИ набросились на Байдена. Его команде пришлось немало постараться, доказывая, что он вовсе не считает, что голоса афроамериканцев принадлежат ему автоматически.

В общем, ясно, почему журнал New York Magazine в прошлом году написал, что главное для кампании Байдена — не дать ему импровизировать.

Свой парень

Однако есть у этого и оборотная сторона. На фоне политиков, похожих на роботов и осторожно выдающих обкатанные фразы, Джо Байден смотрится живым человеком.

Он говорит, что из-за детского заикания не любит пользоваться телесуфлером и предпочитает выступать от сердца.

Байден способен завести собрание "синих воротничков" речью без бумажки, а потом нырнуть в толпу, пожимая руки, хлопая людей по спинам и делая с ними селфи, словно поседевшая рок-звезда.

"Он обнимает всех фигурально и порой буквально, — сказал изданию New York Magazine коллега Байдена по партии, бывший госсекретарь и кандидат в президенты Джон Керри. — Он действительно любит физические контакты. Это не игра".

Не всем по нраву

Эта особенность характера Байдена тоже способна создавать проблемы.

В прошлом году восемь женщин утверждали, что он прикасался к ним неподобающим образом, обнимал или целовал. По телевидению показали кадры, как он, здороваясь с женщинами на публике, приближался и наклонялся к ним, словно бы нюхая их волосы.

Байден в ответ обещал впредь быть осмотрительнее.

В марте Тара Рид, 30 лет назад работавшая в офисе Байдена помощницей по персоналу, заявила, что он однажды прижал ее к стене недвусмысленным образом.

Байден отверг эти претензии, и его штаб официально заявил: "Ничего подобного не было".

Демократы, защищающие своего выдвиженца, могут сказать, что Трампа обвиняли примерно в том же самом 12 женщин. Но в цифрах ли тут дело?

С тех пор, как громко заявило о себе движение #MeToo, демократы, включая Байдена, неоднократно заявляли, что в вопросе сексуальных домогательств общество обязано верить женщинам на слово.

I have lost everything my job, my housing and my reputation I have been called every vile name imaginable & presented as a monster by the media for daring to speak about Joe Biden and what happened in 1993.

I have lost all that & more but I am free. pic.twitter.com/evmsmyvgqw — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) June 1, 2020

Его попытки отмести подобные обвинения в собственный адрес многим активисткам не понравились.

В недавнем телеинтервью Тара Рид заявила, что не лично Байден, но его марионетки пишут про нее в соцсетях ужасные вещи.

Штаб Байдена категорически отверг обвинения в скоординированном характере нападок на Рид.

Как избежать ловушки

Сторонники Байдена надеются, что доступность и непринужденность в общении с простыми людьми при всех возможных издержках помогут ему избежать ловушки, в которой оказывались многие кандидаты от Демпартии.

У Байдена колоссальный опыт работы в Вашингтоне: более трех десятков лет в Сенате и восемь лет вице-президентства. Но длинный послужной список — не всегда плюс.

Эл Гор (восемь лет в Палате представителей, восемь в Сенате и еще столько же в роли вице-президента), Джон Керри (28 лет сенаторства) и Хиллари Клинтон (восемь лет первой леди в Белом доме и столько же в Сенате) уступили на выборах куда менее искушенным кандидатам-республиканцам.

Байдену после полувека пребывания в верхних эшелонах власти практически невозможно создать себе такой имидж. Разве что простецкие манеры помогут.

Минус долгой политической карьеры еще и в том, что Байден успел за эти годы высказаться чуть ли не на каждую тему. И не все ремарки, которые ему могут припомнить, смотрятся выигрышно с позиций сегодняшнего дня.

Например, в 1970-х годах он публично поддержал сторонников сегрегации из южных штатов, боровшихся против перевода части школьников из черных районов в белые и наоборот, и ежедневной доставки их автобусами, чтобы обеспечить во всех школах более или менее однородный состав учащихся.

Республиканцы охотно цитируют министра обороны в администрации Обамы Роберта Гейтса, который однажды сказал, что Байдена невозможно не любить, но он ошибался почти по каждому вопросу внешней политики и национальной безопасности последних сорока лет.

И это, надо полагать, лишь начало.

К несчастью для Джо Байдена, его роднит с обычными людьми еще одно обстоятельство. Его коснулась беда, перед которой все равны — смерть близких.

В конце 1972 года, когда он готовился впервые принять присягу в качестве сенатора, его жена Нелия и дочь Наоми погибли в автокатастрофе. В страшной аварии пострадали также два маленьких сына Байдена, Бо и Хантер.

Бо Байден в 2015 году скончался от опухоли мозга в возрасте 46 лет.

Утрата столь многих близких людей, конечно, вызывает сочувствие к Байдену.

Но есть в его семейных делах и история другого плана. Она связана со вторым сыном политика Хантером.

Власть, коррупция и обман

50-летний Хантер Байден был успешным юристом и лоббистом. Но потом его жизнь пошла под откос.

Бывшая супруга во время развода утверждала, что Хантер пристрастился к наркотикам, пил и ходил по стрип-клубам.

В свое время его исключили из состава резерва ВМФ после позитивного теста на кокаин.

В интервью журналу New Yorker он признал, что однажды получил в подарок бриллиант от китайского магната, который потом попал под следствие на родине по подозрению в коррупции.

Бурная личная жизнь Хантера Байдена (в прошлом году он женился во второй раз после недели знакомства) и его большие заработки не раз попадали в заголовки СМИ.

Многие американцы сочувствуют людям, борющимся с алкогольной и наркотической зависимостью, но только если те не имеют при этом высокооплачиваемой работы. Тогда возникают разговоры, что одни и те же проблемы имеют разные последствия для представителей элиты и простых людей.

Украинский скандал

Дело в том, что часть этих больших заработков Байден-младший получил на Украине.

В телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским демократы усмотрели давление с целью заставить Киев расследовать бизнес Хантера Байдена.

Дело дошло до попытки импичмента Трампа, но и Джо Байден, вероятно, предпочел бы не фигурировать в этой истории.

Международная политика

Для Байдена скандал, связанный с иностранным государством, особенно нежелателен, поскольку дипломатический опыт считается его сильной стороной. В прошлом он возглавлял сенатский комитет по иностранным делам и хвалился тем, что встречался с каждым крупным мировым лидером последних 45 лет.

В целом это представляет его человеком, достаточно опытным для президентского поста. Но и в сфере внешней политики в карьере Байдена есть противоречивые моменты.

Например, после ликвидации Усамы бин Ладена в руки ЦРУ попали документы, из которых следовало, что тот инструктировал своих киллеров готовить покушение на Обаму, но не трогать Байдена, поскольку он "совершенно не готов к президентству и на этом посту ввергнет США в кризис".

Внешнеполитические взгляды Байдена можно назвать умеренными. В 1991 году он голосовал в Сенате против войны в Заливе, в 2003 году поддержал вторжение в Ирак, потом сделался его критиком.

Осторожный по натуре, он советовал Обаме не проводить рейд с целью ликвидации бин Ладена, который, оказывается, был о Байдене невысокого мнения.

Многие молодые демократы придерживаются более радикальных антивоенных взглядов, чем Байден, предпочитая пылкую риторику Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

При этом он слишком миролюбив для многих американцев, которые аплодировали Дональду Трампу, санкционировавшему в январе ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

Расчет на умеренных

Программа Байдена адресована, прежде всего, пока не определившимся избирателям. Вероятно, он надеется, что в ноябре люди проголосуют за него без пылкого энтузиазма, просто потому, что больше не за кого.

Все или ничего

Пока, по данным опросов, Байден опережает Трампа примерно на 10 процентных пунктов. Но до ноября далеко, и впереди много ожесточенных схваток. Два кандидата уже схлестнулись по поводу выступлений против полицейского насилия и тактики борьбы с Covid-19.

Даже простая антивирусная маска превратилась в политический символ. Байдена неизменно видят с маской на лице, а Трампа — наоборот.

Борьба не сводится к обмену мелкими уколами и вопросам имиджа. На карту поставлено многое. Если Байден выиграет, это станет триумфальным завершением долгой и полной событий политической карьеры.

Если проиграет, в Белом доме еще на четыре года останется человек, которого Байден считает абсолютно непригодным к роли президента и просто не заслуживающим доверия.

Раздумывая, вступать или нет в президентскую гонку 2016 года, Джо Байден сказал: "Я могу закончить свой век вполне счастливым, не побывав президентом". Очевидно, теперь он изменил это мнение.