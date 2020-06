Джо Байден: осторожный политик с неосторожными заявлениями. Способен ли он победить Трампа?

Джо Байден остался единственным политиком, стоящим между Дональдом Трампом и его вторым сроком в Белом доме. 6 июня съезд Демократической партии выдвинул бывшего вице-президента при Бараке Обаме кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.

Для его сторонников Байден — эксперт-международник, имеющий за плечами десятки лет работы в Вашингтоне, блестящий и обаятельный оратор, умеющий находить отклик у простых людей, и человек, мужественно перенесший страшные личные испытания.

Для оппонентов Байден — представитель далекой от народа столичной элиты, склонный попадать в конфузящие его ситуации и допускать бестактности наподобие нюхания волос женщин.

Способен ли он выставить Трампа из Белого дома?

Байден — не новичок в предвыборных кампаниях. Его карьера в Вашингтоне началась с должности сенатора, которую он занял 47 лет назад. С 1973 по 2009 год он был сенатором от штата Делавэр. Его первая президентская кампания стартовала в 1987 году.

Нынешняя кампания для него третья. Он славится одновременно умением завоевывать симпатии избирателей и опрометчивыми высказываниями, каждое из которых могло стоить ему карьеры.

В 1987 году, выступая на митингах, он принялся рассказывать, что его предки работали на угольных шахтах в северо-восточной Пенсильвании, и ему очень досадно, что они не смогли добиться в жизни того, чего заслуживали.

Та кампания завершилась, толком не начавшись, когда выяснилось, что никто в роду Байденов шахтером не был, и он практически дословно позаимствовал фразу из речей британского политика-лейбориста Нила Киннока, который действительно происходил из рабочих.

И это было только первое из заявлений, которые впоследствии прозвали "бомбами Джо". В 2012 году, рекламируя свой политический опыт, он заявил толпе: "Я знал восьмерых президентов, трех из них интимно".

Это вызвало смешки, поскольку прозвучало так, будто он состоял с президентами не в дружеских, а в более близких отношениях.

В 2009 году, будучи вице-президентом при Обаме, он в разгар кризиса наделал шума заявлением: "30% вероятности за то, что мы все делаем с экономикой неправильно".

Чуть раньше он отпустил Обаме сомнительный комплимент, назвав его "первым мейнстримным политиком из афроамериканцев, который умен, хорошо говорит, чисто одевается и приятно выглядит".

Тем не менее, Обама взял его в напарники.

В ходе нынешней кампании рейтинг Байдена среди чернокожих избирателей был весьма высок. Но его сильно подпортила неосторожная фраза в прямом радиоэфире во время ток-шоу: "Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!"

СМИ набросились на Байдена. Его команде пришлось немало постараться, доказывая, что он вовсе не считает, что голоса афроамериканцев принадлежат ему автоматически.

В общем, ясно, почему журнал New York Magazine в прошлом году написал, что главное для кампании Байдена — не дать ему импровизировать.

Однако есть у этого и оборотная сторона. На фоне политиков, похожих на роботов и осторожно выдающих обкатанные фразы, Джо Байден смотрится живым человеком.

Он говорит, что из-за детского заикания не любит пользоваться телесуфлером и предпочитает выступать от сердца.

Байден способен завести собрание "синих воротничков" речью без бумажки, а потом нырнуть в толпу, пожимая руки, хлопая людей по спинам и делая с ними селфи, словно поседевшая рок-звезда.

"Он обнимает всех фигурально и порой буквально, — сказал изданию New York Magazine коллега Байдена по партии, бывший госсекретарь и кандидат в президенты Джон Керри. — Он действительно любит физические контакты. Это не игра".

Эта особенность характера Байдена тоже способна создавать проблемы.

В прошлом году восемь женщин утверждали, что он прикасался к ним неподобающим образом, обнимал или целовал. По телевидению показали кадры, как он, здороваясь с женщинами на публике, приближался и наклонялся к ним, словно бы нюхая их волосы.

Байден в ответ обещал впредь быть осмотрительнее.

В марте Тара Рид, 30 лет назад работавшая в офисе Байдена помощницей по персоналу, заявила, что он однажды прижал ее к стене недвусмысленным образом.

Байден отверг эти претензии, и его штаб официально заявил: "Ничего подобного не было".

Демократы, защищающие своего выдвиженца, могут сказать, что Трампа обвиняли примерно в том же самом 12 женщин. Но в цифрах ли тут дело?

С тех пор, как громко заявило о себе движение #MeToo, демократы, включая Байдена, неоднократно заявляли, что в вопросе сексуальных домогательств общество обязано верить женщинам на слово.

I have lost everything my job, my housing and my reputation I have been called every vile name imaginable & presented as a monster by the media for daring to speak about Joe Biden and what happened in 1993.

I have lost all that & more but I am free. pic.twitter.com/evmsmyvgqw