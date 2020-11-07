Джо Байден побеждает на выборах президента США
Foto: AP/Scanpix/LETA

Джо Байден получает большинство голосов в Пенсильвании и таким образом набирает необходимое для победы на выборах президента США число выборщиков, сообщают CNN и AP.

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Ведущие американские телеканалы объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США с 273 голосами выборщиков. Объявление было сделано после публикации очередной порции бюллетеней из штата Пенсильвания, решающего для итогов голосования.

Сейчас Байден набирает 273 голоса выборщиков против 214 у Трампа. Этого достаточно для победы, пишет The Bell.

Официальные результаты выборов будут объявлены не скоро, но в США официальные прогнозы (projections) крупнейших СМИ традиционно воспринимаются как окончательные результаты. ABC News за всю историю ни разу не ошибалась в предвыборном прогнозе.

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