Джо Байден приехал в Киев

Президент США Джо Байден приехал в столицу Украины, сообщают местные СМИ. Визит заранее не анонсировался — Белый дом сообщал, что 20-22 февраля американский лидер посетит Польшу.

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Очевидцы запечатлели Байдена вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. Как пишет "Украинская правда", президент США приехал в Михайловский собор почтить память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу.

Вскоре Владимир Зеленский опубликовал фото со своим американским коллегой. "Джо Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — невероятно важный знак поддержки для всех украинцев", — написал украинский лидер.

"В то время как мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В администрации Байдена ранее анонсировали, что 20 февраля начнется трехдневный визит Байдена в Польшу, где он должен встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и выступить с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину. О планах американского лидера посетить Киев тогда не сообщалось.