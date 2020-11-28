Джо Байден пригласил на встречу Светлану Тихановскую

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается встретиться с демократом Джо Байденом, который, судя по всему, станет новым президентом США. Об этом рассказала сама Тихановская в интервью телеканалу "Белсат" в четверг, 26 ноября.

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"Так и есть. Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу", — подтвердила она, отвечая на вопрос ведущей.

Другими пунктами назначения ее международных поездок станут Норвегия и Великобритания, добавила Тихановская.

Мониторинговая группа ООН в Беларуси

Тихановская сообщила, что в данный момент ее команда ведет переговоры с ООН с целью отправить в страну мониторинговую группу, однако режим Лукашенко противится этому, потому что "никто не хочет показывать правду о Беларуси".

По словам Светланы Тихановской, все страны, с руководством которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Лукашенко.

Тихановская об отношениях России и Беларуси

В то же время лидер белорусской оппозиции отметила, что у нее до сих пор, "к сожалению, не было никаких официальных контактов с Москвой". "Конечно, были какие-то неофициальные контакты, и мессенджи мы оттуда получаем на неофициальном уровне", — указала она.

При этом Тихановская подчеркнула, что во время обсуждений возможностей урегулирования конфликта в Беларуси на уровне ОБСЕ она и ее сторонники не раз говорили о том, что хотели бы видеть Россию одним из участников этих переговоров. "Мы от России никуда не денемся, как и Россия от нас. Мы же будем всегда соседями, и мы хотели бы, чтобы наши отношения остались дружественными, взаимовыгодными в будущем", — подчеркнула политик.

По словам экс-кандидата в президенты Беларуси, и она сама, и ее команда, и сами белорусы "разочарованы таким отношением России к белорусам и белорусскому обществу".

По мнению Тихановской, "изначально Россия поддержала диктатуру, потому что не ожидала, что белорусы изменились и готовы отстаивать свои права и свободную будущую Беларусь". При этом экс-кандидат в президенты Беларуси не исключила, что Кремль "хочет ввести своего кандидата в будущую предвыборную кампанию".

Что Тихановская сказала бы Путину

На вопрос о том, что она сказала бы президенту России Владимиру Путину при личной встрече, лидер белорусской оппозиции ответила следующее: "Белорусы всегда замечательно относились к россиянам. Но из-за того, что господин Путин поддерживает режим — это значит, поддерживает избиения, пытки и издевательское отношение к белорусскому народу, — отношение белорусов стало меняться".

"Чем больше вы поддерживаете режим, тем больше вы теряете лояльность белорусов, а не хотелось бы", — такими словами она сформулировала свое возможное заявление в адрес российского лидера.